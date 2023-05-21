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Медведев прибыл на переговоры во Вьетнам

21 мая, 2023 воскресенье
19:27
Война с Россией Дмитрий Медведев

В воскресенье, 21 мая, заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прибыл в Ханой во Вьетнаме, где 22 числа должны пройти переговоры с правительством страны

Об этом пишут пропагандистские СМИ.

Отмечается, что правительство Вьетнама обсудит с Медведевым межрегиональное сотрудничество и войну в Украине.

  • 16 мая заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Литву, Латвию и Эстонию "российскими провинциями", а Польшу - "временно оккупированной".
Мир
Россия
Дмитрий Медведев
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