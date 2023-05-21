Медведев прибыл на переговоры во Вьетнам
В воскресенье, 21 мая, заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прибыл в Ханой во Вьетнаме, где 22 числа должны пройти переговоры с правительством страны
Об этом пишут пропагандистские СМИ.
Отмечается, что правительство Вьетнама обсудит с Медведевым межрегиональное сотрудничество и войну в Украине.
- 16 мая заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Литву, Латвию и Эстонию "российскими провинциями", а Польшу - "временно оккупированной".
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