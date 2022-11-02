Об этом Медведев написал в telegram.

По словам Медведева, в России участились случаи диверсий, совершаемых иностранцами и гражданами самой РФ.

"На территории России начали действовать разнообразные "желто-голубые диверсанты". Молодые иностранные студенты, совсем недавно достигшие совершеннолетия, вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе. Мол, из-за того, что не согласны с политикой нашей страны. В этом же ряду и то, что делают наши, с позволения сказать граждане, поджигая военкоматы и разрушая другие государственные объекты", - посетовал Медведев.

Он напомнил, что во время Второй мировой войны с теми, кто вел подрывную работу в тылу, "никто не панькался".

"Приговор таким негодяям был один - расстрел без суда и следствия. Прямо с поличным. Ведь если ты предатель, совершивший такое преступление в военное время, то не имеешь ни возраста, ни национальности, ни даже права на защиту своей жизни", - написал Медведев.

Напоследок он пожалел, что в России действует мораторий на смертную казнь, и подчеркнул, что он может быть снят.

"В рамках нынешней конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен по необходимости при изменении правовых позиций конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества", - подытожил Медведев.

18 мая белорусский диктатор Александр Лукашенко подписал закон о введении в стране смертной казни за покушение на совершение теракта.

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