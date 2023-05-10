Медведев предложил переименовать Польшу и присоединить ее к РФ
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после переименования поляками Калининграда название Польши также нужно изменить и присоединить ее к России
Об этом Медведев написал в twitter.
Таким образом, он отреагировал на решение Польши называть российский город Калининград Крулевцем.
"Название российского города Калининград им не нравится, вместо этого предлагают писать Крулевец. Ну, в таком случае, не Краков, а только Кракау. Не Гданьск, только Данциг. Не Щецин, только Штеттин. Не Познань, только Позен. Не Вроцлав, только Бреслау. Список можно продолжать и продолжать", - написал Медведев.
В конце концов, он предложил отказаться от названия Польша и вообще присоединить ее к России.
"Конечно же, никакой Польши, только Варшавское герцогство или Царство Польское в составе Российской Федерации, как правопреемницы Российской империи", - подытожил экс-президент России.
- 10 мая в Польше официально изменили название города Калининград на Крулевец.
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