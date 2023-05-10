Медведев предложил переименовать Польшу и присоединить ее к РФ

Об этом Медведев написал в twitter.

Таким образом, он отреагировал на решение Польши называть российский город Калининград Крулевцем.

"Название российского города Калининград им не нравится, вместо этого предлагают писать Крулевец. Ну, в таком случае, не Краков, а только Кракау. Не Гданьск, только Данциг. Не Щецин, только Штеттин. Не Познань, только Позен. Не Вроцлав, только Бреслау. Список можно продолжать и продолжать", - написал Медведев.

В конце концов, он предложил отказаться от названия Польша и вообще присоединить ее к России.

"Конечно же, никакой Польши, только Варшавское герцогство или Царство Польское в составе Российской Федерации, как правопреемницы Российской империи", - подытожил экс-президент России.