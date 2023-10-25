Медведев предложил отобрать у Чехии Судеты по требованию вернуть Крым Украине
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в ответ на заявление главы МИД Яна Липавского о возвращении Крыма Украине, предложил Чехии вернуть Германии Судетскую область
Об этом сообщает " Коммерсант "
Отмечается, что Липовский на саммите "Крымской платформы" в Праге подчеркнул, что помощь Евросоюза Украине должна быть направлена, прежде всего, на восстановление Украины в границах 1991 года. По его словам, именно Крым является ключом к прекращению амбиций России в Европе.
В свою очередь Медведев написал в X, что это "справедливость по нацистскому лекалу" и призвал Чехию вернуть Судеты Германии.
"Смелые, но безмозглые люди. Так вы хотите справедливости по нацистскому лекалу? Тогда примите там, в Чехии, решение о возвращении Судет немцам и восстановлении Судетской области", - говорится в сообщении.
Справка. Судетская область – приграничный регион Чехии. До 1945 г. в Судетах проживали судетские немцы, однако после Второй мировой войны они были депортированы, а на их место переселили чехов.
- Также недавно Дмитрий Медведев заявил, что идея о "присоединении" Абхазии и Южной Осетии к России может быть реализована.
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