Об этом сообщает " Коммерсант "

Отмечается, что Липовский на саммите "Крымской платформы" в Праге подчеркнул, что помощь Евросоюза Украине должна быть направлена, прежде всего, на восстановление Украины в границах 1991 года. По его словам, именно Крым является ключом к прекращению амбиций России в Европе.

В свою очередь Медведев написал в X, что это "справедливость по нацистскому лекалу" и призвал Чехию вернуть Судеты Германии.

"Смелые, но безмозглые люди. Так вы хотите справедливости по нацистскому лекалу? Тогда примите там, в Чехии, решение о возвращении Судет немцам и восстановлении Судетской области", - говорится в сообщении.

Справка. Судетская область – приграничный регион Чехии. До 1945 г. в Судетах проживали судетские немцы, однако после Второй мировой войны они были депортированы, а на их место переселили чехов.