Медведев предложил изменить название Украины
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил изменить название Украины, в ответ на петицию о переименовании России в Московию
Об этом Медведев написал в telegram.
Таким образом, он отреагировал на поручение Владимира Зеленского премьер-министру Денису Шмыгалю изучить вопрос о переименовании России в Московию, после того как соответствующая петиция набрала необходимые 25 тыс. голосов. Также заместитель председателя Совбеза обозвал Владимира Зеленского "нацистом".
"Верховный киевский "нацист" поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию. Ну что тут сказать… Наш ответ? Нет, конечно, не "Хохляндия". И тем более не "Малороссия". Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!", – написал Медведев.
- 10 марта Владимир Зеленский обнародовал ответ на петицию о переименовании России в Московию.
- 11 марта спикер МИД РФ Мария Захарова назвала петицию о переименовании России в Московию еще одним свидетельством, что Украину стремятся превратить в "анти-Россию".
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