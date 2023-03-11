Медведев предложил изменить название Украины

Об этом Медведев написал в telegram.

Таким образом, он отреагировал на поручение Владимира Зеленского премьер-министру Денису Шмыгалю изучить вопрос о переименовании России в Московию, после того как соответствующая петиция набрала необходимые 25 тыс. голосов. Также заместитель председателя Совбеза обозвал Владимира Зеленского "нацистом".

"Верховный киевский "нацист" поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию. Ну что тут сказать… Наш ответ? Нет, конечно, не "Хохляндия". И тем более не "Малороссия". Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!", – написал Медведев.