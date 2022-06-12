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Медведев поздравил с "днем России" фотографией вырубленного леса

12 июня, 2022 воскресенье
18:31
Мир На фото Росія

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил подписчиков с днем России, отмечаемым 12 июня, снимком вырубленного леса

Фото опубликовал в Twitter.

"С днем ​​России!", - подписал фото российский чиновник.

  • 1 марта Медведев начал угрожать Франции войной.
  • 13 апреля Медведев ответил угрозами на предложение обменять задержанного лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских пленных.
  • 6 июня Медведев прокомментировал шестой пакет санкций. Он назвал европейцев имбицилами, а серые схемы – неистребимыми.

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