Фото опубликовал в Twitter.

"С днем ​​России!", - подписал фото российский чиновник.

1 марта Медведев начал угрожать Франции войной.

13 апреля Медведев ответил угрозами на предложение обменять задержанного лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских пленных.

6 июня Медведев прокомментировал шестой пакет санкций. Он назвал европейцев имбицилами, а серые схемы – неистребимыми.

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