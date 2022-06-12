Медведев поздравил с "днем России" фотографией вырубленного леса
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил подписчиков с днем России, отмечаемым 12 июня, снимком вырубленного леса
Фото опубликовал в Twitter.
"С днем России!", - подписал фото российский чиновник.
- 1 марта Медведев начал угрожать Франции войной.
- 13 апреля Медведев ответил угрозами на предложение обменять задержанного лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских пленных.
- 6 июня Медведев прокомментировал шестой пакет санкций. Он назвал европейцев имбицилами, а серые схемы – неистребимыми.
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