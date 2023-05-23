Медведев потребовал от США компенсации за разрушенные россиянами Бахмут и Мариуполь
Заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев потребовал от США компенсации за Бахмут и Мариуполь Донецкой области, которые разрушила российская оккупационная армия
Об этом он сказал в интервью росСМИ.
По словам Медведева, США должны компенсировать России ущерб за подрыв "Северного потока", к которому руководство РФ считает причастными американцев.
"И не только этот ущерб. Пусть возвращают средства для восстановления Артемовска (Бахмута, – ред.), Мариуполя и массы других мест, которые были разрушены с их помощью и поддержкой. За их деньги", - заявил заместитель председателя совбеза РФ.
Ранее российские оккупанты признавались, что целенаправленно разрушают украинские города, чтобы не оставить ни одного укрытия для ВСУ.
Фото: скриншот
- В начале мая Медведев призвал убить президента Украины Владимира Зеленского.
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