Медведев потребовал от США компенсации за разрушенные россиянами Бахмут и Мариуполь

Об этом он сказал в интервью росСМИ.

По словам Медведева, США должны компенсировать России ущерб за подрыв "Северного потока", к которому руководство РФ считает причастными американцев.

"И не только этот ущерб. Пусть возвращают средства для восстановления Артемовска (Бахмута, – ред.), Мариуполя и массы других мест, которые были разрушены с их помощью и поддержкой. За их деньги", - заявил заместитель председателя совбеза РФ.

Ранее российские оккупанты признавались, что целенаправленно разрушают украинские города, чтобы не оставить ни одного укрытия для ВСУ.

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