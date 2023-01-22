Медведев после Рамштайна заговорил о "затяжном конфликте, в котором РФ будет очень непросто"
Заместитель секретаря совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что из-за поставок Украине тяжелого вооружения России нужно готовиться к затяжной войне, в которой придется непросто
Об этом Медведев написал в telegram.
"Встреча в Рамштайне и выделение тяжелых видов вооружения Киеву не оставляют сомнений в том, что наши враги непременно будут долго пытаться вымотать нас, а лучше уничтожить. И оружия у них достаточно. Если надо, начнут делать новое. Поэтому не надо иллюзий. Какие из этого выводы? Будет очень непросто", – написал Медведев.
Он выразил надежду, что в мире сложится новый альянс, который будет противодействовать США и их союзникам, после чего Вашингтон якобы откажется от поддержки Украины и Европы.
"В случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которые достали американцы. Так всегда происходило, история человечества во время длительных войн. И тогда Штаты окончательно бросят старую Европу и остатки "несчастных" украинцев, а мир снова придет в состояние равновесия. Если, конечно, не будет слишком поздно", - пофантазировал Медведев.
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- 22 января глава государственной думы РФ Вячеслав Володин напугал страны НАТО "глобальной катастрофой" из-за поставок Украине наступательного вооружения.
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