Об этом Медведев написал в telegram.

"Встреча в Рамштайне и выделение тяжелых видов вооружения Киеву не оставляют сомнений в том, что наши враги непременно будут долго пытаться вымотать нас, а лучше уничтожить. И оружия у них достаточно. Если надо, начнут делать новое. Поэтому не надо иллюзий. Какие из этого выводы? Будет очень непросто", – написал Медведев.

Он выразил надежду, что в мире сложится новый альянс, который будет противодействовать США и их союзникам, после чего Вашингтон якобы откажется от поддержки Украины и Европы.

"В случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которые достали американцы. Так всегда происходило, история человечества во время длительных войн. И тогда Штаты окончательно бросят старую Европу и остатки "несчастных" украинцев, а мир снова придет в состояние равновесия. Если, конечно, не будет слишком поздно", - пофантазировал Медведев.

20 января в Германии, на американской авиабазе "Рамштайн", состоялась восьмая встреча Контактной группы по обороне Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что "это решающий момент для Украины и всего мира".

22 января глава государственной думы РФ Вячеслав Володин напугал страны НАТО "глобальной катастрофой" из-за поставок Украине наступательного вооружения.

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