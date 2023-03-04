Об этом Медведев написал в telegram.

По его словам, если германский концерн Rheinmetall построит танковый завод в Украине, Россия его уничтожит с помощью ракетного удара.

"Это напоминает примитивный троллинг киевского режима. Если все-таки "фрицы" решат строить по-настоящему, хотя они люди вроде как прагматические, ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из "Калибров" и других пиротехнических устройств", - пообещал Медведев.