Медведев пообещал "салют" из "Калибров" в случае появления танкового завода Rheinmetall в Украине
Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия уничтожит танковый завод немецкого концерна Rheinmetall, если его построят в Украине
Об этом Медведев написал в telegram.
По его словам, если германский концерн Rheinmetall построит танковый завод в Украине, Россия его уничтожит с помощью ракетного удара.
"Это напоминает примитивный троллинг киевского режима. Если все-таки "фрицы" решат строить по-настоящему, хотя они люди вроде как прагматические, ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из "Калибров" и других пиротехнических устройств", - пообещал Медведев.
- 4 марта руководитель германского Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что концерн ведет переговоры по строительству в Украине танкового завода.
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