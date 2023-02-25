Медведев подвел итоги года войны РФ против Украины и пригрозил НАТО ядерным оружием
Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что РФ воюет в Украине против целой империи врагов, которые якобы преследуют цель "задушить" Россию
Об этом Медведев написал в статье "Год защиты отечества" для журнала "Национальная оборона".
"В очередной раз нам противостоит практически целая империя разнообразных врагов: украинские и европейские неофашисты, США, другие англосаксы и их вассалы, примерно полсотни стран. Они поставили своей целью задушить и стереть нашу страну с лица земли. Не получится. Мы сильнее, и теперь это тоже очевидно", - написал Медведев.
Он добавил, что прошлый год сплотил россиян, а также "лишил иллюзий о демократическом Западе", также обвинил США и других западных союзников Украины в затягивании конфликта из-за поставок вооружений ВСУ и назвал ядерный потенциал России фактором их сдерживания НАТО.
"Самым мощным сдерживающим фактором для особо горячих голов при погонах натовского образца является ядерный потенциал, которым обладает Россия. Оружия, в том числе современного и высокоточного, у нас достаточно", - убеждает Медведев.
Он подытожил, что в дальнейшем России необходимо перейти к "нормальной жизни" и обеспечить процветание оккупированных территорий, которые он назвал "новыми".
"Обеспечить стабильность, благополучие и процветание новым территориям в составе России, миллионам их жителей. Укрепить дальнейшее сотрудничество со странами-партнерами, которое успешно развивается сейчас. Делать все от нас зависящее, чтобы окончательно воцарился многополярный мир, основанный на взаимном уважении и прочных связях между разными государствами", - рассказал о планах Медведев.
- 22 февраля Дмитрий Медведев заявил , что РФ имеет право "защищаться" ядерным оружием.
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