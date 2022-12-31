Медведев подчеркнул, что Россия воюет за "язык" и "веру"
Экс-президент России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в новогоднем поздравлении дважды подчеркнул, что страна-агрессор ведет боевые действия против Украины в интересах утверждения русского языка
Видео с обращением Медведева появилось в субботу, 31 декабря 2022, на его телеграмм-канале.
Сначала он сказал, что "специальная военная операция помогает отстоять право людей на родной язык".
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Под конец обращения Медведев снова связал агрессию в отношении Украины с "языком".
"Будем делать все, чтобы жизнь граждан нашей страны и ее новых территорий была безопасной. Всегда будем стоять на защите прав наших людей: их языка и культуры, веры и надежды", - добавил Дмитрий Медведев.
- Напомним, в киевских государственных школах и детсадах полностью исключили русский язык из учебных программ .
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