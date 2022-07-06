Об этом он написал в телеграмме.

По его словам, идея судить россиян в международном трибунале за военные преступления в Украине "абсурдна", поскольку РФ обладает наибольшим ядерным потенциалом.

"Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, я назвал абсурдными любые попытки создания трибуналов или судов для так называемого расследования действий России. Эти предложения не только юридически ничтожны. Идея наказать страну, имеющую наибольший ядерный потенциал, абсурдна сама по себе. И потенциально грозит существованию человечества", - написал Медведев.

19 мая Европарламент принял резолюцию по созданию международного трибунала по привлечению к ответственности причастных к военным преступлениям России в Украине

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