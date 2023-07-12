Медведев отреагировал на первый день саммита НАТО: предсказывает Третью мировую войну

Об этом Дмитрий Медведев написал в своем телеграмм-канале.

Бывший глава террористического государства РФ жалуется на увеличение помощи для Украины.

"Военную помощь киевскому режиму увеличили. Всем, что возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолетами. Ничего другого "сбрендивший" Запад придумать и не мог. Предсказуемость высочайшего уровня, к идиотизму. По факту – тупик. Третья мировая все ближе", - написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Что известно о саммите НАТО и вступлении Украины в Альянс

Заседание НАТО на уровне лидеров стран и правительств проходит 11-12 июля. В первый раз саммит принимает Литва. Мероприятия проходят в конгресс-центре LITEXPO. Безопасность во время мер обеспечивают тысячи военнослужащих, небо защищают комплексы ПВО Patriot и NASAMS.

Во встречах принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашенные делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. В Вильнюс должны прибыть более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников.

Во вторник, 11 июля, саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс - страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.