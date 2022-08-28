Медведев опубликовал карикатуру "Газ-батюшка" и напугал ЕС ценой на горючее в конце года
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил страны Евросоюза, что цена газа к концу 2022 года может достичь 5 тыс. евро за 1 тыс. куб. м
Об этом Медведев написал в telegram.
Экс-президент РФ проиллюстрировал свой пост карикатурой российского художника Васи Ложкина "Газ-батюшка" и пообещал, что цена на горючее в скором времени вырастет еще больше.
"Главам государств и правительств стран Европейского союза. В связи с повышением цены на газ до 3 500 евро за тысячу кубометров вынужден повысить прогнозную стоимость до 5 000 евро до конца 2022 года", - написал Медведев.
В настоящее время цена за 1 тыс. куб. м газа составляет $3 162. Рекордная цена была зафиксирована в марте 2022 года – $3 892.
Российская компания "Газпром", сократившая поставки горючего в Европу, прогнозировала, что зимой цены могут обновить рекорд и вырасти до $4 тыс. за 1 тыс. куб. м.
- 28 августа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что Европа зимой откажется от поддержки Украины из-за роста цен на энергоносители.
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