Об этом Медведев написал в telegram.

Экс-президент РФ проиллюстрировал свой пост карикатурой российского художника Васи Ложкина "Газ-батюшка" и пообещал, что цена на горючее в скором времени вырастет еще больше.

"Главам государств и правительств стран Европейского союза. В связи с повышением цены на газ до 3 500 евро за тысячу кубометров вынужден повысить прогнозную стоимость до 5 000 евро до конца 2022 года", - написал Медведев.

В настоящее время цена за 1 тыс. куб. м газа составляет $3 162. Рекордная цена была зафиксирована в марте 2022 года – $3 892.

Российская компания "Газпром", сократившая поставки горючего в Европу, прогнозировала, что зимой цены могут обновить рекорд и вырасти до $4 тыс. за 1 тыс. куб. м.

28 августа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что Европа зимой откажется от поддержки Украины из-за роста цен на энергоносители.

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