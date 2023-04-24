Медведев обвинил Польшу в попытке возобновить Речь Посполитую с Украиной в составе

Об этом Медведев написал в telegram.

По его словам, поляки якобы мечтают об идее возрождения межгосударственной унии с Украиной и возобновлении Речи Посполитой "от моря до моря".

"Польша черпает вдохновение с карт 400-летней давности, когда части нынешней Украины были в ее составе. Имперские галлюцинации толкают польское общество в водоворот тяжелых исторических ломок. Варшавские элиты спят и видят, как взять геополитический реванш у России, просмотрев, в частности, итоги Переяславской рады", - написал Медведев.

Экс-президент РФ добавил, что Польша якобы решила, что "шанс поглотить остатки Украины может быть реализован либо сейчас, либо уже никогда".

"Поляки спят и видят, что они снова круты и все ресурсы России брошены на их сдерживание. Только они просчитались со своей идеей фикс – на улице не середина XVII века. А Польша – не ровня России и никогда ей не будет", - продолжил Медведев.

Напоследок он пригрозил Польше российскими ракетами.

"Польша – с кусками Украины или без нее – это и так бесконечно враждебное для нас "образование". Наличие "бандеровцев" в Войске Польском погоды также не делает. И на точность применения "сарматов", "калибров" и "цирконов" не влияет", - подытожил Медведев.