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Медведев обозвал немцев "фрицами" и предсказал им обнищание без газа из РФ и появление нового "фюрера"

6 мая, 2023 суббота
13:12
Мир

Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев обозвал немцев "фрицами" из-за отказа от российских энергоносителей

Об этом Медведев написал в telegram.

По словам экс-президента РФ, Германия из-за санкций против Москвы якобы сама терпит невиданные убытки.

"После "убийственного" количества санкционных пакетов против России приходится самим подсчитывать дикие убытки. По данным Института немецкой экономики, до конца этого года общий ущерб от украинского "кризиса" для экономики ФРГ может достигнуть $300 млрд. Это почти 8 процентов общего ВВП Германии", – утверждает Медведев.

Он также назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "ливерной колбасой", а немцев – "фрицами".

"Год с лишним "фрицы" только и делали, что занимались изящным садомазохизмом. Разумеется, скривив рыло, отказались от российских углеводородов, благодаря которым их экономика могла успешно развиваться. Каков главный результат бешеной антироссийской танцев "фрицев" под вашингтонский бубен Гаман? уКошельки немецких граждан уже серьезно похудели, более 50 процентов населения выступает за отставку кабинета "ливерной колбасы" Шольца", - убеждает Медведев.

Он подытожил, что вскоре ведущие немецкие профсоюзы в скором времени "в грубой форме потребуют повышения зарплат, бизнесу придется идти с протянутой рукой к государству, а все это приведет к появлению нового "фюрера".

Вот тогда возродятся мечты о четвертом рейхе и новом фюрере вместо импотентов из сообщества ливерной колбасы. прибалтийских прихвостнов.И если они не получат свежей пищи в виде украинских земель, то безжалостно загрызут своего старого вожака", - подытожил Медведев.

Польша
газ
Дмитрий Медведев
Германия
нафта
санкции против России
Война с Россией
Олаф Шольц
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