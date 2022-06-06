Медведев о шестом пакете санкций: назвал европейцев имбицилами, а серые схемы - неистребимыми

‚Об этом пишет российский ресурс РИА Новости в телеграммах.

"Европейские имбецилы в своем стремлении снова показали, что считают своих граждан, свой бизнес врагами не меньше, чем россиян", - приводится цитата Медведева.

Как отмечает портал, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал 6 пакет санкций против России, введенный Евросоюзом 2 июня против России.

По его мнению, цель новых санций - "пожар мировой революции в экономике". При этом после отказа от российской нефти европейцы будут "рыскать по всему миру в поисках сырья такого же качества", убежден Медведев.

Кроме того, в обход новых ограничений будут работать серые схемы, "чтобы получить российское сырье и как-то его оплатить, обойдя собственные санкции", отметил российский чиновник.

Напомним, 2 июня шестой пакет утвердили послы Евросоюза, а 3 июня он вступил в силу.

Андрей Ермак подчеркнул , что седьмой пакет санкций против РФ чрезвычайно важен для Украины. В частности, ЕС должен отключить от SWIFT Газпромбанк и отказаться от российского газа.

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