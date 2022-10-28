Медведев назвал условия прекращения ударов по инфраструктуре Украины, в ОП назвали это признанием в терроризме
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что для того чтобы российские военные перестали бить по энергосистеме Украины, она должна выполнить требования Кремля в войне
Об этом Медведев написал в Telegram.
Он предположил, что с точки зрения российского руководства импорт электроэнергии из Словакии в Украину не поможет для стабилизации энергосистемы.
По его словам, "нужно признать правомерность требований России в рамках СВО и ее результаты", отраженные в Конституции РФ, то есть аннексию территорий - и тогда "со светом наладится".
Советник руководителя ОП Михаил Подоляк в Twitter ответил, что заявление Медведева демонстрирует признание России в терроризме на государственном уровне.
"Фантастика! Кремль устами Медведева прямо заявил: мы будем уничтожать украинскую энергосистему и терроризировать миллионы людей, пока Украина не согласится на капитуляцию. Фактически официальное признание в терроризме на государственном уровне. О каких переговорах здесь можно говорить? С кем?".
- Напомним, 27 октября в Украину из Словакии впервые импортировали электроэнергию в тестовом режиме.
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