Об этом Медведев написал в Telegram.

Он предположил, что с точки зрения российского руководства импорт электроэнергии из Словакии в Украину не поможет для стабилизации энергосистемы.

По его словам, "нужно признать правомерность требований России в рамках СВО и ее результаты", отраженные в Конституции РФ, то есть аннексию территорий - и тогда "со светом наладится".

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк в Twitter ответил, что заявление Медведева демонстрирует признание России в терроризме на государственном уровне.

"Фантастика! Кремль устами Медведева прямо заявил: мы будем уничтожать украинскую энергосистему и терроризировать миллионы людей, пока Украина не согласится на капитуляцию. Фактически официальное признание в терроризме на государственном уровне. О каких переговорах здесь можно говорить? С кем?".

Напомним, 27 октября в Украину из Словакии впервые импортировали электроэнергию в тестовом режиме.

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