Об этом Медведев написал в twitter .

Таким образом он отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, о том, что Россия из-за вторжения в Украину потерпела геополитическое поражение и превратилась в вассала Китая.

"Геополитическая потеря? Еще в 2022 году НАТО лениво отгоняло нас, когда речь шла о гарантиях безопасности. А сейчас все страны НАТО ложатся спать и просыпаются с мыслями о России. Более того, некоторые из особо трусливых и страдающих фантомными болями, как "временно оккупированная" Польша и наши "прибалтийские провинции", хорошо "обработались". Следовательно, если и в самом деле была потеря, то это из-за примитивной политики НАТО с ее основополагающим стремлением сыграть исключительную роль в XXI веке", - написал Медведев.

В заключение он добавил, что Европа и Франция сами якобы превратилась в вассалов США.

"Если говорить о вассальной зависимости, то красавица-Европа, в том числе и Франция, сама превратилась в "старую девку", которая особенно тщательно удовлетворяет все извращенные прихоти американцев. И в процессе мазохистской вожделения наносит ущерб собственной экономике и простым европейцам", - ответил Медведев.