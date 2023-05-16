Медведев назвал страны Балтии "провинциями РФ", а Польшу - "временно оккупированной"
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Литву, Латвию и Эстонию "российскими провинциями", а Польшу - "временно оккупированной"
Об этом Медведев написал в twitter .
Таким образом он отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, о том, что Россия из-за вторжения в Украину потерпела геополитическое поражение и превратилась в вассала Китая.
"Геополитическая потеря? Еще в 2022 году НАТО лениво отгоняло нас, когда речь шла о гарантиях безопасности. А сейчас все страны НАТО ложатся спать и просыпаются с мыслями о России. Более того, некоторые из особо трусливых и страдающих фантомными болями, как "временно оккупированная" Польша и наши "прибалтийские провинции", хорошо "обработались". Следовательно, если и в самом деле была потеря, то это из-за примитивной политики НАТО с ее основополагающим стремлением сыграть исключительную роль в XXI веке", - написал Медведев.
В заключение он добавил, что Европа и Франция сами якобы превратилась в вассалов США.
"Если говорить о вассальной зависимости, то красавица-Европа, в том числе и Франция, сама превратилась в "старую девку", которая особенно тщательно удовлетворяет все извращенные прихоти американцев. И в процессе мазохистской вожделения наносит ущерб собственной экономике и простым европейцам", - ответил Медведев.
- 10 мая Дмитрий Медведев заявил, что после переименования поляками Калининграда название Польши также нужно изменить и вообще присоединить ее к России.
- 15 мая президент Украины Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели переговоры в Париже.
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