Медведев назвал попытку деоккупации Крыма поводом для объявления "полноценной войны" Украине
Заместитель председателя совета нацбезопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что попытки вернуть оккупированный Крым станут поводом к объявлению Украине "полноценной войны"
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам Медведева, в России ни одна политическая сила не согласится обсуждать судьбу Крыма.
"Полная автономия Крыма в составе Украины – это прямое хамство в адрес России, угроза ее территориальной целостности и повод для начала "полноценной войны". В России нет и никогда не будет политической силы, которая согласилась бы даже обсуждать судьбу Крыма. Это было бы просто национальной изменой", - заявил Медведев.
- 24 мая начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что до конца 2022 г. украинские военные должны зайти на территорию оккупированного Крыма.
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