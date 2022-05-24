Медведев назвал попытку деоккупации Крыма поводом для объявления "полноценной войны" Украине

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Медведева, в России ни одна политическая сила не согласится обсуждать судьбу Крыма.

"Полная автономия Крыма в составе Украины – это прямое хамство в адрес России, угроза ее территориальной целостности и повод для начала "полноценной войны". В России нет и никогда не будет политической силы, которая согласилась бы даже обсуждать судьбу Крыма. Это было бы просто национальной изменой", - заявил Медведев.

24 мая начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что до конца 2022 г. украинские военные должны зайти на территорию оккупированного Крыма.

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