Медведев назвал Германию "врагом России"
Экс-премьер РФ Дмитрий Медведев назвал ФРГ "врагом России" в ответ на слова канцлера Олафа Шольца, что РФ ненадежный поставщик энергоносителей
Об этом он написал в телеграме.
"Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей", - сказал с волнением немецкий канцлер Шольц. Вот тебе! Обиделся снова… Германия: а) недружественная страна; б) ввела санкции против всей экономики России и ее граждан; в) поставляет Украине летальное оружие , направленное против наших Вооруженных сил. Иными словами, объявила России гибридную войну. Итак, Германия действует как враг России", - подчеркнул Дмитрий Медведев.
Он добавил, что Олаф Шольц удивляется "мелким проблемам с газом" в Германии.
"Прямо как в детском анекдоте: "И они еще ругаются, что я ковырялся в носу…", - подытожил бывший премьер-министр России.
- 1 сентября канцлер Германии Олаф Шольц выступил за дипломатический диалог с российским президентом Владимиром Путиным.
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