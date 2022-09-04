Об этом он написал в телеграме.

"Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей", - сказал с волнением немецкий канцлер Шольц. Вот тебе! Обиделся снова… Германия: а) недружественная страна; б) ввела санкции против всей экономики России и ее граждан; в) поставляет Украине летальное оружие , направленное против наших Вооруженных сил. Иными словами, объявила России гибридную войну. Итак, Германия действует как враг России", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Он добавил, что Олаф Шольц удивляется "мелким проблемам с газом" в Германии.

"Прямо как в детском анекдоте: "И они еще ругаются, что я ковырялся в носу…", - подытожил бывший премьер-министр России.

1 сентября канцлер Германии Олаф Шольц выступил за дипломатический диалог с российским президентом Владимиром Путиным.

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