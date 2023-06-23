Медведев назвал Дуду "польской мерзостью" и "г**ном" и пофантазировал о его четвертовании на Красной площади
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев обозвал президента Польши Анджея Дуду, сравнившего Россию с диким зверем, стоящим отстрела
Об этом он написал в Telegram.
"Польская мерзость по имени Дуда предложила пристрелить Россию, как бешеного зверя. И кто-то еще надеется на переговоры с такими уродами? Нет смысла. И патрона на такое г**но не жалко", - заявил Медведев.
Он отметил, что хотел бы публичную казнь польского президента.
"В XVIII веке просто привезли бы эту тварь на Красную площадь и люто казнили четвертованием. Но мы гуманисты. Отомстим по-другому", - написал Медведев.
Следует отметить, что в мае Медведев угрожал убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.
- Ранее в интервью Дуда сказал, что нельзя позволить России победить, ведь она продолжит наступать на другие страны. "Это будет поддержкой ее империализма. Она, как дикий зверь, который съест человека. Если дикий зверь пожирает человека, то обычно говорят, что его надо просто выследить и застрелить, потому что он привык есть человеческое мясо. Так же и с Россией", - заявил он.
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