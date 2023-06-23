Об этом он написал в Telegram.

"Польская мерзость по имени Дуда предложила пристрелить Россию, как бешеного зверя. И кто-то еще надеется на переговоры с такими уродами? Нет смысла. И патрона на такое г**но не жалко", - заявил Медведев.

Он отметил, что хотел бы публичную казнь польского президента.

"В XVIII веке просто привезли бы эту тварь на Красную площадь и люто казнили четвертованием. Но мы гуманисты. Отомстим по-другому", - написал Медведев.

Следует отметить, что в мае Медведев угрожал убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.