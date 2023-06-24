Медведев назвал действия Пригожина "срежиссированным госпереворотом"

Об этом заместитель председателя российского совбеза Дмитрий Медведев заявил российским журналистам.

"Развитие событий свидетельствует о том, что действия лиц, организовавших военный переворот, полностью вписываются в сценарий срежиссированного государственного переворота", - заявил Медведев.

Также он добавил, что вооруженный переворот является "хорошо продуманной и спланированной операцией", целью которой является захват власти в стране.