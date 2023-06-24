Медведев назвал действия Пригожина "срежиссированным госпереворотом"
Заместитель председателя российского совбеза Дмитрий Медведев заявил, что мятеж Пригожина является хорошо продуманной и спланированной операцией, цель которой – захват власти в России
Об этом заместитель председателя российского совбеза Дмитрий Медведев заявил российским журналистам.
"Развитие событий свидетельствует о том, что действия лиц, организовавших военный переворот, полностью вписываются в сценарий срежиссированного государственного переворота", - заявил Медведев.
Также он добавил, что вооруженный переворот является "хорошо продуманной и спланированной операцией", целью которой является захват власти в стране.
- Все, что касается вооруженного мятежа Пригожина против Путина, отражается здесь – в нашей специальной текстовой трансляции .
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