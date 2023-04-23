Медведев "напугал" страны G7 последствиями тотального запрета экспорта в РФ
Заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае полного запрета странами G7 экспорта товаров в Россию Москва будет принимать встречные меры
Об этом Медведев написал в telegram.
По словам бывшего президента России, в случае тотального запрета экспорта товаров из РФ, Москва будет принимать встречные меры, в частности выйдет из "зернового соглашения".
"Идея недоумков из G7 о тотальном запрете экспорта товаров в нашу страну по умолчанию прекрасна тем, что подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны по наиболее чувствительным для G7 категориям. В этом случае для них закончится зерновое соглашение и многое другое, в чем они нуждаются", - написал Медведев.
- 20 апреля стало известно, что страны G7 рассматривают почти полный запрет на экспорт в РФ.
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