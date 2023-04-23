Об этом Медведев написал в telegram.

По словам бывшего президента России, в случае тотального запрета экспорта товаров из РФ, Москва будет принимать встречные меры, в частности выйдет из "зернового соглашения".

"Идея недоумков из G7 о тотальном запрете экспорта товаров в нашу страну по умолчанию прекрасна тем, что подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны по наиболее чувствительным для G7 категориям. В этом случае для них закончится зерновое соглашение и многое другое, в чем они нуждаются", - написал Медведев.