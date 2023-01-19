Сначала об этом заявил экс-президент, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Завтра на натовской базе Рамштайн великие военачальники будут обсуждать новую тактику и стратегию, а также поставки в Украину нового тяжелого вооружения и ударных систем. И это сразу после форума в Давосе, где недоразвитые политические тусовщики как мантру повторяли: "Чтобы достичь мира, Россия должна проиграть", – начал он.

А дальше выразил опасение, что это может привести к поражению России и сразу пригрозил последним российским аргументом:

"Проигрыш ядерного государства в обычной войне может спровоцировать начало ядерной войны. Ядерные государства не проигрывали крупніх конфликтов, от которых зависит их судьба".

Впоследствии официальность угроз России подтвердил Дмитрий Песков. Сначала он сформулировал позицию Кремля на изменение стратегии Запада, которая может быть оформлена на новой встрече в формате Рамштайна, и вероятной поставки оружия, которое может бить по территории Крыма.

"Дискуссия о поставках Украине вооружений, которые могут бить по российской территории, потенциально чрезвычайно опасна и может вывести конфликт на качественно новый уровень"", - отметил спикер Путина.

В комментарии на заявление Медведева он согласился с его логикой и добавил, что она соответствует военной доктрине РФ:

"Заявления Дмитрия Медведева о риске ядерной войны в случае проигрыша ядерного государства в обычной войне не означают изменения ядерной доктрины. Это идет в полном соответствии с нашей ядерной доктриной. Никаких противоречий там нет.

Напомним, накануне западные издания писали, что администрация Байдена после месяцев дискуссий с украинскими должностными лицами начала обсуждать, какие средства могут быть переданы Украине для возможного поражения военных объектов во временно оккупированном Крыму.

Основным же ожидаемым решением встречи в формате Рамштайн, которая состоится завтра, 20 января, является предоставление наступательной техники, в том числе танков.

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