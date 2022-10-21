Медведев – Маск: битва троллей

Эксцентрические упражнения, к которым прибегают "сильные мира сего", уже не удивляют и не шокируют. Малейший повод, не говоря уже об срочной отставке британского премьера Лиз Трасс, дает возможность не только "сверкнуть" собственным интеллектом (иногда довольно сомнительным), но и еще раз и, по мнению авторов, нелишне засветиться в информпространстве.

Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев, время от времени исходя из состояния алкогольной прострации, сыплет в своем телеграмме жемчугом, которые становятся мемами и объектами для насмешек. Медведеву, кажется, безразлично – лишь бы его цитировали.

В этот раз, отреагировав на отставку британской премьера ("До свидания, до свидания, Лиз Трасс, поздравляю салат!"), Медведев нарвался на не менее "креативного" Илона Маска. Американский миллиардер, владелец Tesla, саркастически спросил у российского фолловера, как дела у Бахмута? Битва завершилась тем, что заместитель главы Совбеза РФ пригласил инвестора "на парад победы в Москве". Не уточнив, конечно, чья победа…

Но иногда такой пинг-понг твитами или постами, несмотря на кажущуюся безобидность, скрывает в себе вполне определенную, не виртуальную опасность. И собственно Маск уже начинает ощущать это на собственной коже.

Его недавняя скандальная "пацифистская эпопея" по отношению к Украине также началась с серии провокационных твитов. В частности, Илон Маск предположил, как можно достичь мира в Украине, и предложил поддержать или нет его предложение. Среди пунктов, опубликованных в опросе Маска, — "провести еще раз референдум на временно оккупированных РФ украинских территориях" и "отдать России Крым".

Получив "отворот" от тысяч украинских пользователей, среди которых и президент Зеленский, Маск заявил об отказе финансировать Starlink, предоставленный им в пользование ВСУ: "В статье (в Financial Times. – Авт.) неправдиво утверждается, что терминалы и услуги Starlink были оплачены, хотя оплачена была лишь небольшая часть. Эта операция стоила SpaceX 80 миллионов долларов и превысит 100 миллионов долларов до конца года. Что касается происходящего на поле боя, то это засекреченная информация".

Дело, однако, якобы уладилось: по крайней мере, министр обороны Алексей Резников убеждает, что Украина поддерживает прямую связь с Маском и проблем со StarLink не будет.

Но история, кажется, только начинается. В процессе выяснились скандальные детали консультаций владельца Tesla и SpaceX с Владимиром Путиным и тесные контакты импульсивного богача с китайскими товарищами. Тем более, в своих пацифистских идеях Маск предложил Тайваню неприемлемый вариант фактической капитуляции перед Поднебесной.

Весь этот "букет", казалось бы, невинных твитов не на шутку обеспокоил Белый дом и американские спецслужбы. Да так, что у Байдена решают, не проверить ли некоторые предприятия Маска, в частности, соглашение по Twitter Inc. и спутниковую сеть Starlink от SpaceX на предмет угрозы национальной безопасности США. "Американские чиновники испытывают неудобство из-за недавней угрозы Маска прекратить поставки спутниковой услуги Starlink в Украину — он сказал, что сейчас это стоило ему 80 миллионов долларов — и из-за серии твитов Маска, в которых описаны мирные предложения, выгодные президенту Владимиру Путину. Они также озабочены его планами купить Twitter вместе с группой иностранных инвесторов", — пишет Bloomberg News со ссылкой на собеседников.

Поэтому правду говорят: язык мой – враг мой. До сих пор свои сетевые странности Маск объяснял синдромом Аспергера — врожденным и неизлечимым расстройством психики, одной из форм аутизма, влияющей на коммуникативные навыки человека. Удовлетворит ли такое объяснение ФБР — вопрос.

Обрадуется ли Медведев от такого поворота дела, - точно. Чем бы россияне не тешились, лишь бы только не вешались.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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