English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Медведев – Маск: битва троллей
OPINION

Медведев – Маск: битва троллей

21 октября, 2022 пятница
20:02
Мнение

Отреагировав на отставку британского премьера, Медведев нарвался на не менее "креативного" Илона Маска

Эксцентрические упражнения, к которым прибегают "сильные мира сего", уже не удивляют и не шокируют. Малейший повод, не говоря уже об срочной отставке британского премьера Лиз Трасс, дает возможность не только "сверкнуть" собственным интеллектом (иногда довольно сомнительным), но и еще раз и, по мнению авторов, нелишне засветиться в информпространстве.

Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев, время от времени исходя из состояния алкогольной прострации, сыплет в своем телеграмме жемчугом, которые становятся мемами и объектами для насмешек. Медведеву, кажется, безразлично – лишь бы его цитировали.

В этот раз, отреагировав на отставку британской премьера ("До свидания, до свидания, Лиз Трасс, поздравляю салат!"), Медведев нарвался на не менее "креативного" Илона Маска. Американский миллиардер, владелец Tesla, саркастически спросил у российского фолловера, как дела у Бахмута? Битва завершилась тем, что заместитель главы Совбеза РФ пригласил инвестора "на парад победы в Москве". Не уточнив, конечно, чья победа…

Но иногда такой пинг-понг твитами или постами, несмотря на кажущуюся безобидность, скрывает в себе вполне определенную, не виртуальную опасность. И собственно Маск уже начинает ощущать это на собственной коже.

Его недавняя скандальная "пацифистская эпопея" по отношению к Украине также началась с серии провокационных твитов. В частности, Илон Маск предположил, как можно достичь мира в Украине, и предложил поддержать или нет его предложение. Среди пунктов, опубликованных в опросе Маска, — "провести еще раз референдум на временно оккупированных РФ украинских территориях" и "отдать России Крым".

Получив "отворот" от тысяч украинских пользователей, среди которых и президент Зеленский, Маск заявил об отказе финансировать Starlink, предоставленный им в пользование ВСУ: "В статье (в Financial Times. – Авт.) неправдиво утверждается, что терминалы и услуги Starlink были оплачены, хотя оплачена была лишь небольшая часть. Эта операция стоила SpaceX 80 миллионов долларов и превысит 100 миллионов долларов до конца года. Что касается происходящего на поле боя, то это засекреченная информация".

Дело, однако, якобы уладилось: по крайней мере, министр обороны Алексей Резников убеждает, что Украина поддерживает прямую связь с Маском и проблем со StarLink не будет.

Но история, кажется, только начинается. В процессе выяснились скандальные детали консультаций владельца Tesla и SpaceX с Владимиром Путиным и тесные контакты импульсивного богача с китайскими товарищами. Тем более, в своих пацифистских идеях Маск предложил Тайваню неприемлемый вариант фактической капитуляции перед Поднебесной.

Весь этот "букет", казалось бы, невинных твитов не на шутку обеспокоил Белый дом и американские спецслужбы. Да так, что у Байдена решают, не проверить ли некоторые предприятия Маска, в частности, соглашение по Twitter Inc. и спутниковую сеть Starlink от SpaceX на предмет угрозы национальной безопасности США. "Американские чиновники испытывают неудобство из-за недавней угрозы Маска прекратить поставки спутниковой услуги Starlink в Украину — он сказал, что сейчас это стоило ему 80 миллионов долларов — и из-за серии твитов Маска, в которых описаны мирные предложения, выгодные президенту Владимиру Путину. Они также озабочены его планами купить Twitter вместе с группой иностранных инвесторов", — пишет Bloomberg News со ссылкой на собеседников.

Поэтому правду говорят: язык мой – враг мой. До сих пор свои сетевые странности Маск объяснял синдромом Аспергера — врожденным и неизлечимым расстройством психики, одной из форм аутизма, влияющей на коммуникативные навыки человека. Удовлетворит ли такое объяснение ФБР — вопрос.

Обрадуется ли Медведев от такого поворота дела, - точно. Чем бы россияне не тешились, лишь бы только не вешались.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграмм-канал.

Новости
Мир
Китай
Дмитрий Медведев
Илон Маск
США
Читайте также:
Лиз Трасс
20 октября, 2022 четверг
Премьер Британии Трасс объявила об отставке
Швеція - НАТО
20 октября, 2022 четверг
Согласие на вступление Швеции в НАТО дали 28 стран-членов из 30
21 октября, 2022 пятница
В Белом доме назвали возможную тактику Беларуси на границе с Украиной
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.94
    Покупка 39.94
    Продажа 40.69
  • EUR
    Покупка 38.27
    Продажа 39.36
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
21 октября
20:40
Обновлено
На Белгородщине горит предприятие, губернатор заявил о "прямом попадании снаряда"
20:39
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:34
Зеленский: РФ блокирует работу "зернового коридора", сознательно разжигая продовольственный кризис
20:15
Защита неба и инфраструктуры и наступление ВСУ: Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего
20:13
Австрия выступила за передачу Украине российских активов в судебном порядке
19:47
США не дали визы членам "Росатома", которые хотели принять участие в конференции МАГАТЭ
19:47
Конфликт Китая и Тайваня может начаться в этом или в следующем году, - ВМС США
19:28
РФ может заработать $600 млн на продаже ворованного украинского зерна до конца года, - СМИ
19:27
"Создают тыл и линии поставки": военный эксперт из США оценил вероятность нападения из Беларуси
19:14
Германия передала Украине радиолокационную систему для обнаружения ракет
19:13
Украинцы просят предоставить военным ПВО статус участников боевых действий: опубликована петиция
19:11
Суд продлил арест Мангеру и Левину, обвиняемым по делу об убийстве активистки Гандзюк
18:49
ВСУ в Херсонской области освободили 88 населенных пунктов
18:37
Эксклюзив
Иран может остаться без нужного для перевозки ракет пути в РФ по суше, если Азербайджан и Армения заключат мир, - Загребельская
18:27
OPINION
Почему Путин ввел военное положение только на оккупированных территориях?
18:23
Умер ректор Киевского университета им. Гринченко Виктор Огневьюк
18:22
Пэрис Гилтон надела шляпу от украинского дизайнера
18:14
В Германии впервые за 70 лет зафиксировали двузначную инфляцию
18:12
Телеканал FreeДом будет вещать на английском, а впоследствии и на других языках, - Данилов
18:02
ЕС запускает программу предоставления экстренного убежища до 46 000 человек в зимний период для Украины и увеличивает гуманитарную помощь на 175 миллионов евро
17:54
Менее чем за две недели оккупанты повредили в Украине более 400 объектов в 16 регионах, среди них энергетические
17:51
В Николаевской области зенитчики сбили российский штурмовик Су-25
17:49
Украина призывает другие страны использовать свое влияние на Иран, чтобы остановить поставки дронов РФ
17:35
Участники боевых действий, их дети и учащиеся на контракте переселенцы смогут перейти на бюджет
17:30
Лидеры ЕС поручили разработать механизм выплаты Украине 18 млрд евро в следующем году
17:26
Лидеры ЕС предлагают наказать Россию и ее соучастников за преступление агрессии против Украины
17:22
"Область Героев": вышел трейлер фильма о событиях в Киевской области во время российской оккупации
17:15
Анонс
"А что, Киев разбомбили"? Как встречают воинов на деоккупированных территориях
17:12
Эксклюзив
"Мы любим свою работу!" - главный редактор Эспрессо Анастасия Равва презентовала украинскую журналистику на конференции Media Makers Meet 2022
17:09
В Украине возможны перебои с тепло- и водоснабжением, - Шмыгаль
17:04
Эксклюзив
Украина создаст все условия для развертывания наблюдателей на границе с Беларусью, - нардеп Вениславский
16:59
Эксклюзив
Белорусская группировка сил вместе с мобилизованными будет насчитывать не более 80 тыс. военных, - военный эксперт Лакийчук
16:58
Украина призвала ЕС не предоставлять убежища уклонистам из РФ после пожара в отеле с украинцами в Германии
16:41
Ллойд Остин и Шойгу провели вторые от 24 февраля переговоры: речь шла об Украине и мировой безопасности
16:40
"Склоняется" к кандидатуре Джонсона: Уоллес не будет бороться за пост премьера Британии
16:36
Взрывы в Киевской области во время воздушной тревоги - работа саперов, - ОВА
16:22
OPINION
Фашизм ХХ века выродился в русский терроризм
16:09
"Instagram удаляет посты о ракетных ударах": Полякова призвала Минцифры отреагировать на блокировку аккаунтов звезд
16:07
Телескоп Hubble
Китайский сферический радиотелескоп обнаружил во Вселенной огромную структуру атомарного газа
16:03
Глава МИД Швеции ожидает одобрения Венгрией и Турцией заявки о вступлении в НАТО в скором времени
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV