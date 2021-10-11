Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в миллиард, - нардеп Кузьмин
Следователи Госбюро расследований вручили ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн гривен лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку
Об этом сообщил народный депутат Ренат Кузьмин в Facebook.
Нардеп добавил, что СНБО наложило на Медведчука санкции и поэтому ему запрещено осуществлять финансовые операции.
"Медведчуку только что вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это при том, что Медведчук уже находится под домашним арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжелую", - написал он.
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- Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку: ему инкриминируют государственную измену и содействие деятельности террористической организации.
- Прокуратура будет просить суд арестовать лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука с альтернативой выйти из-под стражи за 1 млрд гривен
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