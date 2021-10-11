Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в миллиард, - нардеп Кузьмин

Об этом сообщил народный депутат Ренат Кузьмин в Facebook.



Нардеп добавил, что СНБО наложило на Медведчука санкции и поэтому ему запрещено осуществлять финансовые операции.



"Медведчуку только что вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это при том, что Медведчук уже находится под домашним арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжелую", - написал он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb