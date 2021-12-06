Медведчуку продлили домашний арест до середины января, - адвокат

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила его адвокат Лариса Чередниченко.



Она заявила, что мера пресечения была продлена Печерским районным судом до 14 января.

По словам адвоката, сторона защиты не будет обжаловать это решение.



Речь идет о деле по факту государственной измены и содействии террористической деятельности. По этому делу Медведчука подозревают в сговоре с украинскими чиновниками для срыва контракта о поставках угля из Южной Африки. Также следствие считает, что Медведчук участвовал в организации схемы контрабанды угля из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), в результате которой российские гибридные силы получили более 200 миллионов гривен.

По этому делу Медведчуку следователи СБУ объявили подозрение 12октября 2021 года.

12 мая Медведчук пришел для вручения ему подозрения в госизмене и покушении на хищение ресурсов в Крыму в Офис генпрокурора.

Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку: ему инкриминируют государственную измену и содействие деятельности террористической организации.

Печерский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в госизмене нардепу Виктору Медведчуку в виде личного обязательства до 31 декабря.