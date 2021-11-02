Медведчуку избрали новую меру пресечения
Печерский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в госизмене нардепу Виктору Медведчуку в виде личного обязательства до 31 декабря
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Прокуроры отмечали, что шестимесячный круглосуточный домашний арест закончился, поэтому продлить его в этом уголовном производстве невозможно.
"Единственная мера пресечения, о которой в настоящее время может ходатайствовать сторона обвинения - личное обязательство с возложением на подозреваемого обязанности", - заявили в ОГПУ.
Во вторник, 2 ноября, Печерский районный суд столицы провел заседание по изменению меры пресечения народному депутату Виктору Медведчуку по делу о госизмене. Согласно решению суда, представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) будет находиться под личным обязательством до 31 декабря.
- В мае суд отправил Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест за госизмену, нарушение законов войны и разграбление государственных недр в оккупированном Крыму.
- Также Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом до 7 декабря по другому делу. Его подозревают в сговоре с украинскими чиновниками для срыва контракта о поставках угля из Южной Африки в начале российской агрессии. Также следствие считает, что Медведчук участвовал в организации схемы контрабанды угля из ОРДЛО, в результате которой пророссийские террористы получили более 200 млн. грн.
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