Медведчука отправили под домашний арест

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на трансляцию судебного заседания .



Суд избрал меру пресечения народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

"В удовлетворении ходатайства (прокуратуры, - ред.) отказать. Применить по Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста, запретив ему покидать дом круглосуточно", - заявила председательствующая судья.

В свою очередь прокуроры просили суд арестовать Медведчука с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

В свою очередь адвокаты нардепа выступали против такого размера залога.

Отметим, Медведчук находится под домашним арестом по делу о государственной измене, по которому ему грозит 12 лет тюрьмы.

Однако в новом деле Медведчука подозревают в сговоре с украинскими чиновниками для срыва контракта о поставках угля из Южной Африки в начале российской агрессии. Также следствие считает, что Медведчук принимал участие в организации схемы контрабанды угля из ОРДЛО, в результате которой пророссийские террористы получили более 200 млн грн.



Нардеп находиться под домашним арестом до 7 декабря.

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