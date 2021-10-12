Медведчука отправили под домашний арест
Лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука суд отправил под круглосуточный домашний арест
Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на трансляцию судебного заседания .
Суд избрал меру пресечения народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
"В удовлетворении ходатайства (прокуратуры, - ред.) отказать. Применить по Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста, запретив ему покидать дом круглосуточно", - заявила председательствующая судья.
В свою очередь прокуроры просили суд арестовать Медведчука с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.
В свою очередь адвокаты нардепа выступали против такого размера залога.
Отметим, Медведчук находится под домашним арестом по делу о государственной измене, по которому ему грозит 12 лет тюрьмы.
Однако в новом деле Медведчука подозревают в сговоре с украинскими чиновниками для срыва контракта о поставках угля из Южной Африки в начале российской агрессии. Также следствие считает, что Медведчук принимал участие в организации схемы контрабанды угля из ОРДЛО, в результате которой пророссийские террористы получили более 200 млн грн.
Нардеп находиться под домашним арестом до 7 декабря.
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