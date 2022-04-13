Медведчука можно обменять, если Путин скажет, что россияне на войне своих кумов не бросают, - Бобиренко

Политолог рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.



"Я бы предложил обменять Виктора Медведчука, если президент России Путин захочет сказать, что для него кум – это ценность, что россияне на войне своих кумовей не бросают", – отметил Бобиренко.



Эксперт добавил, что кума Путина Виктора Медведчука можно было бы обменять на всех крымских татар, которых россияне ловят и отправляют за решетку, преступно обвиняя ее в нелюбви к России.



"Или соберем пул украинских политических предателей и обменяем на наших героев, которые сидят в РФ за то, что не любят Россию, а любят Украину. Махнем не смотря", - заметил Виктор Бобиренко.

Напомним, 12 апреля появилась информация о том, что Служба безопасности Украины задержала Виктора Медведчука.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обмен пленных украинцев на Виктора Медведчука.

13 апреля в МВД Украины выступили с предложением сначала осудить Медведчука, а затем обменять на пленных.

Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил угрозами на предложение обменять задержанного лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских пленников.

Заместитель председателя Службы безопасности Украины 2014-2015 гг, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает, что унижение кума Путина Виктора Медведчука является большой пощечиной для президента России.