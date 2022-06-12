Медведчука могут обменять на "приговоренных" в ОРДО к смертной казни британцев, - Sunday Express
Украина рассматривает возможность обмена подозреваемого в госизмене лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука на британских добровольцев, которых в ОРДО "приговорили" к смертной казни
Об этом сообщает Sunday Express .
По информации издания, в Киеве не исключают обмена "приговоренных" в "ДНР" к казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина на Виктора Медведчука.
"Вопрос этих людей обсуждался на этой неделе с министром иностранных дел Лиз Трасс. Мы сотрудничаем, хотим выразить благодарность Великобритании" и обязательно рассмотрим обмен на Медведчука", - сказал источник Sunday Express.
В то же время, в британском издании констатировали, что все его собеседники в украинских правительственных кругах в целом оценили перспективу подобного обмена скептически.
- 9 июня террористы "ДНР" "приговорили" к казни трех иностранных добровольцев, оборонявших Украину в составе ВСУ, – Эйдена Аслина, Шона Пиннера, а также подданного Марокко Саадуна Брагима. В Британии заявили, что это фиктивный приговор, совершенно не имеющий законности.
- 10 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил решение фиктивного суда по казни трех иностранцев, воевавших на стороне ВСУ.
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