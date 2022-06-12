Об этом сообщает Sunday Express .

По информации издания, в Киеве не исключают обмена "приговоренных" в "ДНР" к казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина на Виктора Медведчука.

"Вопрос этих людей обсуждался на этой неделе с министром иностранных дел Лиз Трасс. Мы сотрудничаем, хотим выразить благодарность Великобритании" и обязательно рассмотрим обмен на Медведчука", - сказал источник Sunday Express.

В то же время, в британском издании констатировали, что все его собеседники в украинских правительственных кругах в целом оценили перспективу подобного обмена скептически.

9 июня террористы "ДНР" "приговорили" к казни трех иностранных добровольцев, оборонявших Украину в составе ВСУ, – Эйдена Аслина, Шона Пиннера, а также подданного Марокко Саадуна Брагима. В Британии заявили, что это фиктивный приговор, совершенно не имеющий законности.

10 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил решение фиктивного суда по казни трех иностранцев, воевавших на стороне ВСУ.

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