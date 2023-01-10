Зеленский лишил Медведчука, Деркача, Козака и Кузьмина гражданства Украины

Об этом сообщил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский.

"На основании материалов, подготовленных СБУ и Государственной миграционной службой Украины, и в соответствии с Конституцией нашего государства я принял решение о прекращении гражданства четырех человек: Деркача Андрея Леонидовича, Козака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равелиевича и Медведчука Виктора Владимировича. Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и наши действия будут соответствующими. И это не последние такие решения. Службы работают", - сказал Зеленский.

Нардепы Медведчук, Козак и Кузьмин являются членами фракции ОПЗЖ, Деркач - внефракционный нардеп. После лишения гражданства Украины они должны утратить депутатские мандаты.

Кузьмин и Деркач объявлены в розыск по подозрению в госизмене, Козак уехал из Украины до начала полномасштабной войны, кума Путина Медведчука передали России в обмен на украинских пленных.

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