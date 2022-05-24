Медведчук всегда приспосабливается к любой власти и сейчас читает текст суфлера, - нардеп Княжицкий
Николай Княжицкий, народный депутат Украины считает, что когда берут на крючок какого-нибудь негодяя и дают ему текст, чтобы потом политически использовать в условиях войны, это слабая позиция
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Медведчук – это негодяй, который мы помним был адвокатом Стуса, также помним другие его недостойные антиукраинские вещи, поэтому верить Медведчуку нет никакого смысла. Медведчук всегда приспосабливается к любой власти. Была власть коммунистическая – надо Стуса убивать, он шел "адвокатом" Стуса, а была власть Кучмы - возглавлял его администрацию. Показалось ему, что в России он может больше заработать - побежал к россиянам. Сейчас он побежал к Зеленскому и выполняет его прихоти, но после того, как его задержали. Ему какая разница, сделает все, как скажут. Мы видим, что и сейчас Медведчук читает с суфлера написанный текст, нехарактерными словами", - отметил народный депутат.
Николай Княжицкий отметил, что выступает за верховенство права и если любой гражданин виноват, то для этого суд и сам суд должен определить виновность.
"А когда берут на крючок какого-нибудь негодяя и дают ему текст, чтобы потом политически использовать в условиях войны, считаю, это очень слабой позицией", - прокомментировал нардеп.
Княжицкий напомнил, что сто лет назад отношения между Петлюрой, Винниченко, Грушевским были катастрофические, не смогли тогда достичь единства, которое было в то время нужно.
"И для нас должно быть это уроком. Тогда тоже наступал тот же агрессор и наши герои тогда сделали фантастическую вещь, но не победили. Вот нынешние герои и Зеленский должен подняться над мелочностью, чтобы преследовать своих политических оппонентов, и вместе направить силы на победу над агрессором, на получение кандидатства, а о политических взглядах уже разбирались бы после войны", - подытожил нардеп.
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