Медведчук в надежном месте и никуда не денется, - советник Монастырского
Лидер пророссийской партии ОПЗЖ и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук находится в надежном месте
Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире Национального телемарафона.
"Если говорить о том, надежно ли он спрятан, - да, никуда он не денется, на этот раз ему не удастся убежать". – сказал он.
Денисенко напомнил, что Медведчуку удалось скрыться из-за того, что судья снял с него браслет.
- Напомним, 27 февраля стало известно, что Медведчук скрылся из-под домашнего ареста, где находился в рамках двух уголовных дел – добычи нефти и газа в Черном море и содействии деятельности террористической организации через поставки угля с временно оккупированных территорий Донбасса.
- 18 марта суд разрешил его арестовать.
- 12 апреля СБУ задержала Медведчука.
- Зеленский предложил РФ обменять Медведчука на украинских военных.
- В МВД отреагировали на предложение Зеленского по обмену задержанного Медведчука.
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