Медведчук в надежном месте и никуда не денется, - советник Монастырского

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире Национального телемарафона.

"Если говорить о том, надежно ли он спрятан, - да, никуда он не денется, на этот раз ему не удастся убежать". – сказал он.

Денисенко напомнил, что Медведчуку удалось скрыться из-за того, что судья снял с него браслет.

Напомним, 27 февраля стало известно, что Медведчук скрылся из-под домашнего ареста, где находился в рамках двух уголовных дел – добычи нефти и газа в Черном море и содействии деятельности террористической организации через поставки угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

18 марта суд разрешил его арестовать.

12 апреля СБУ задержала Медведчука.

Зеленский предложил РФ обменять Медведчука на украинских военных.

В МВД отреагировали на предложение Зеленского по обмену задержанного Медведчука.