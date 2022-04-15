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Медведчук в надежном месте и никуда не денется, - советник Монастырского

15 апреля, 2022 пятница
14:25
война с Россией

Лидер пророссийской партии ОПЗЖ и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук находится в надежном месте

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире Национального телемарафона.

"Если говорить о том, надежно ли он спрятан, - да, никуда он не денется, на этот раз ему не удастся убежать". – сказал он.

Денисенко напомнил, что Медведчуку удалось скрыться из-за того, что судья снял с него браслет.

  • Напомним, 27 февраля стало известно, что Медведчук скрылся из-под домашнего ареста, где находился в рамках двух уголовных дел – добычи нефти и газа в Черном море и содействии деятельности террористической организации через поставки угля с временно оккупированных территорий Донбасса.
  • 18 марта суд разрешил его арестовать.
  • 12 апреля СБУ задержала Медведчука.
  • Зеленский предложил РФ обменять Медведчука на украинских военных.
  • В МВД отреагировали на предложение Зеленского по обмену задержанного Медведчука.

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Виктор Медведчук
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