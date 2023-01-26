Дайте им успокоительного, — такая фраза крутится на языке, когда просматриваю русские пропагандистские паблики, очень щедро цитирующие так называемых "украинствующих". Такое пренебрежительное прозвище в Москве употребляют не только в отношении неадекватов-экспертов, которых приглашают на разнообразные ток-шоу, чтобы они выступали якобы с позиций Украины, а на самом деле были удобными мальчиками для битья для "зубров" кремлевской помойной "журналистики". Со времени, когда сбежал Янукович и его многочисленная свита, таким "погонялом" называют тот вынужденный экзил, который время от времени слышен среди воя "на болотах".

Медведчук — относительно поселенец житель этого террариума, и потому, по-видимому, слишком активен. Недавно, как помните, он разродился гигантской статьей в "Известиях" "Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния". А вот сегодня пошел дальше — заявил, что работает над созданием нового движения, которое объединит политических оппонентов Зеленского.

В чем не откажешь Медведчуку, так это в том, что он держит нос по ветру. То есть делает заявления, тщательно выбирая для них момент, когда они будут самыми чувствительными для оппонентов. Так и в этот раз: экс-лидер "Украинского выбора" и один из "столпов" до сих пор парламентской ОПЗЖ попал как раз в точку. Начал собирать "оппонентов Зеленского" в разгар громких коррупционных скандалов на Печерских холмах. Естественно, с надеждой на пополнение рядов недовольных воровством в министерстве обороны, "генераторным взяточничеством" Лозинского и другими нечистыми на руку чиновниками...

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С недавнего времени вся российская пропагандистская машина работает над "благодарным", по мнению сценаристов этих дешевых представлений, нарративом. Он, в первую очередь, предназначен для ушей и глаз западных партнеров Украины. Мол, как вы до сих пор спонсируете власть, производящую коррупционные скандалы? Почему даете деньги ворам?

В этом Медведчук не изобретатель велосипедов. С недавнего времени вся российская пропагандистская машина работает над "благодарным", по мнению сценаристов этих дешевых представлений, нарративом. Он, в первую очередь, предназначен для ушей и глаз западных партнеров Украины. Мол, как вы до сих пор спонсируете власть, плодящую коррупционные скандалы? Почему даете деньги ворам? Серьезные политики принимают это во внимание, но, в конце концов, поворачивают этот инструмент как раз в пользу Украины, вынуждая Зеленского и Ко к реформам и наказанию вороватых чиновников. Другое дело, рядовой избиратель на Западе: трудно ему разбираться в хитросплетениях политики, он знает, что эта помощь точно идет из его налогов...

Проблема Медведчука в другом. Он до сих пор пребывает (или делает вид, что это так) в старых иллюзиях о том, что украинцы настолько не любят власть, что готовы присоединиться к любому, кто ей оппонирует. Кум Путина уже обжегся на собственных иллюзиях или сознательной лжи о "пророссийском большинстве" в Украине. Говорят даже, что после обмена на военнопленных он провел несколько неприятных суток в следственном изоляторе "Матросская тишина".

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Проблема Медведчука в другом. Он до сих пор пребывает (или делает вид, что это так) в старых иллюзиях о том, что украинцы настолько не любят власть, что готовы присоединиться к любому, кто ей оппонирует

Да и вообще заявление о "политических оппонентах" Зеленского достаточно манипулятивно. Да, у действующего президента, как, в конце концов, у каждого у власти есть конкуренты. Но это отнюдь не означает, что они коллаборанты типа Медведчука или других там сальдо с бульдами. И очевидно, большинство из этих оппонентов абсолютно не то что не разделяют взглядов Виктора Владимировича, а наоборот. Медведчук для них — воплощение абсолютного зла, не в сравнение с президентом Украины. Так кого же подразумевает экзильный "лидер", провозглашая намерение "консолидировать все конструктивные общественно-политические силы"? Неужели огрызки ОПЗЖ?

Замечу также, что заявление лишенного гражданства "лидера" совпало с сообщением о московских намерениях сформировать "правительство Украины в изгнании", в которое бы вошли вечно легитимный Янукович, его "премьер" Николай Азаров и тот же Медведчук. Возможно, туда подтянется больше "украинствующих", например "кандидат в президенты Украины от комитета спасения Украины" Владимир Олийнык, или еще кто-то из круга "заинтересованных лиц". Правда, мне трудно представить себе Януковича и Медведчука в одной команде, потому что раньше отношения между ними были, мягко говоря, напряженными... Но разве есть выбор? Придется переступать отвращение, потому что так распорядился хозяин Кремля.

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Идея экзильного "правительства" - абсолютная калька ленинской схемы с харьковским "правительством Укратнской ССР". Если Путин считает, что ему удастся повторить этот трюк на временно оккупированных территориях Украины, даже усадить эту стаю за стол предстоящих переговоров, то надеяться на успех очень сомнительно

В конце концов, идея экзильного "правительства" - абсолютная калька ленинской схемы с харьковским "правительством Украинской ССР". Если Путин считает, что ему удастся повторить этот трюк на временно оккупированных территориях Украины, даже усадить эту стаю за стол предстоящих переговоров, то надеяться на успех очень сомнительно. Их место в зековской зондеркоманде Пригожина и обязательно на скамье подсудимых. Потому что, как ни крути, среди инициаторов российского вторжения в Украину они тоже не последние актеры.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захид".

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