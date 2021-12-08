Медведчук скрыл состояние на рекордные 73 млн грн, - НАПК
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило, что лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук не указал в декларации за 2020 год состояние более чем на 73 млн грн, что является рекордом среди всех проверенных в 2021 году деклараций
Об этом сообщает НАПК.
По данным Агентства, Медведчук не указал стоимость своей недвижимости в Киеве, а именно: земельного участка площадью свыше шести гектаров и размещенного на нем домовладения площадью 2,9 тыс. кв.
"В ходе проверки установлено, что стоимость земельного участка - более 29 млн грн, а домовладения - 16 млн гривен", - говорится в сообщении.
Кроме того, в декларации нардепа не указан земельный участок во временно оккупированном Крыму, право на пользование которым имеет его жена Оксана Марченко.
НАПК также установило, что Медведчук не указал стоимость четырех автомобилей:
- Mercedes-Benz Maybach S650 стоимостью 24 млн гривен;
- Mercedes-Benz S500 4 Matic – 1,8 млн гривен;
- Toyota Land Cruiser 200 – 1,1 млн гривен.
- Renault Duster – 500 тыс. гривен.
Также нет данных о шести автомобилях, которыми владеет его жена.
В агентстве добавили, что за недостоверное декларирование на сумму более 2 тысяч прожиточных минимумов (более 4,5 млн грн), суд может назначить Медведчуку такую ответственность:
- штраф от 68 тыс. до 85 тыс. гривен;
- общественные работы сроком от 150 до 240 часов;
- ограничение свободы до 2 лет.
"Материалы об обнаруженных признаках преступления (по ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины - декларирование недостоверной информации) НАПК направило в Офис генерального прокурора для соответствующего реагирования", - сообщило агентство.
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