Медведчук скрыл состояние на рекордные 73 млн грн, - НАПК

Об этом сообщает НАПК.

По данным Агентства, Медведчук не указал стоимость своей недвижимости в Киеве, а именно: земельного участка площадью свыше шести гектаров и размещенного на нем домовладения площадью 2,9 тыс. кв.

"В ходе проверки установлено, что стоимость земельного участка - более 29 млн грн, а домовладения - 16 млн гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, в декларации нардепа не указан земельный участок во временно оккупированном Крыму, право на пользование которым имеет его жена Оксана Марченко.

НАПК также установило, что Медведчук не указал стоимость четырех автомобилей:

Mercedes-Benz Maybach S650 стоимостью 24 млн гривен;

Mercedes-Benz S500 4 Matic – 1,8 млн гривен;

Toyota Land Cruiser 200 – 1,1 млн гривен.

Renault Duster – 500 тыс. гривен.

Также нет данных о шести автомобилях, которыми владеет его жена.



В агентстве добавили, что за недостоверное декларирование на сумму более 2 тысяч прожиточных минимумов (более 4,5 млн грн), суд может назначить Медведчуку такую ответственность:

штраф от 68 тыс. до 85 тыс. гривен;

общественные работы сроком от 150 до 240 часов;

ограничение свободы до 2 лет.

Закон, предусматривающий более строгое наказание за ложь в декларациях – лишение свободы сроком до 2 лет – приняли только в июне 2021 года. Следовательно, применять его можно будет только к декларациям, поданным в 2021 году."Материалы об обнаруженных признаках преступления (по ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины - декларирование недостоверной информации) НАПК направило в Офис генерального прокурора для соответствующего реагирования", - сообщило агентство.