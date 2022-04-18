Медведчук попросил Путина и Зеленского обменять его на жителей и защитников Мариуполя

Об этом Медведчук сказал в обращении, обнародованном СБУ.



"Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, находящихся там на сегодняшнем дне и не имеющих возможности безопасного выхода через гуманитарный коридор", - сказал Медведчук.



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Ранее президент Владимир Зеленский предложил России обменять Медведчука на пленных украинцев.

Напомним, 27 февраля стало известно, что Медведчук скрылся из-под домашнего ареста, где находился в пределах двух уголовных дел – добычи нефти и газа в Черном море и содействии деятельности террористической организации через поставки угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

18 марта суд разрешил арестовать Медведчука.

12 апреля Медведчука задержала СБУ .