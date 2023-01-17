Об этом говорится в аналитическом сведении реакции на интервью Медведчука от Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Аналитики отмечают, что в целом заявление наполнено российскими нарративами, которые РФ распространяла и продолжает распространять в информационном пространстве.

"Самым интересным является последний тезис Медведчука, который возможно интерпретировать как его попытки стать "новой Тихановской", то есть лидером правительства в изгнании. Однако, слова Медведчука были крайне негативно приняты как украинским, так и российским обществом, поскольку Медведчук - "подбитый летчик", который уже выполнил свою функцию и должен "уйти в закат"", - говорится в отчете.

Также в ЦПД утверждают, что интервью Медведчука напоминает выступление Януковича в Ростове, после которого он был забыт историей.

Анализ распространения продемонстрировал, что Медведчук неинтересен как для украинской, так и для российской аудитории. Общая реакция на его интервью – резко отрицательная, однако разбавленная нейтральными публикациями с изложением оригинала статьи.

Центру не удалось найти ни одного сообщения или лица, которое бы положительно высказались об интервью или Медведчуке.

Напомним, 15 января 2023 года Виктор Медведчук, хранивший по разным причинам молчания, выступил с объемным программным заявлением о российско-украинской войне.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb