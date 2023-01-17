Медведчук – "подбитый летчик", который уже выполнил свою функцию и должен "уйти в закат", - анализ статьи кума Путина от ЦПД
Тезисы Медведчука были крайне отрицательно приняты как украинским, так и российским обществом, поскольку Медведчук – "подбитый летчик", который уже выполнил свою функцию и должен "уйти в закат"
Об этом говорится в аналитическом сведении реакции на интервью Медведчука от Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Аналитики отмечают, что в целом заявление наполнено российскими нарративами, которые РФ распространяла и продолжает распространять в информационном пространстве.
"Самым интересным является последний тезис Медведчука, который возможно интерпретировать как его попытки стать "новой Тихановской", то есть лидером правительства в изгнании. Однако, слова Медведчука были крайне негативно приняты как украинским, так и российским обществом, поскольку Медведчук - "подбитый летчик", который уже выполнил свою функцию и должен "уйти в закат"", - говорится в отчете.
Также в ЦПД утверждают, что интервью Медведчука напоминает выступление Януковича в Ростове, после которого он был забыт историей.
Анализ распространения продемонстрировал, что Медведчук неинтересен как для украинской, так и для российской аудитории. Общая реакция на его интервью – резко отрицательная, однако разбавленная нейтральными публикациями с изложением оригинала статьи.
Центру не удалось найти ни одного сообщения или лица, которое бы положительно высказались об интервью или Медведчуке.
- Напомним, 15 января 2023 года Виктор Медведчук, хранивший по разным причинам молчания, выступил с объемным программным заявлением о российско-украинской войне.
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