Об этом сообщил глава фракции политической партии "Слуга Народа" Давид Арахамия.

"Имеем уже первый прецедент от предателя Медведчука, адвокаты которого подали иск против Верховной Рады об отмене и признании незаконной процедуры лишения его мандата", - написал он.

По его словам, это свидетельствует о том, что фанаты президента РФ Владимира Путина будут искать любые зацепки для обжалования решений украинской власти.

"Для того, чтобы у них такого шанса не было, чистка парламента будет проходить исключительно конституционным способом", - подчеркнул Арахамия.

Напомним, что сейчас Медведчук находится в России. Он оказался там после того, как Украина обменяла его на пленных военнослужащих.