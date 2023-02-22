Медведчук подал иск против Рады о признании незаконной процедуры лишения его мандата, – Арахамия
Экс-нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене, подал иск против Верховной Рады о признании незаконной процедуры лишения его мандата
Об этом сообщил глава фракции политической партии "Слуга Народа" Давид Арахамия.
"Имеем уже первый прецедент от предателя Медведчука, адвокаты которого подали иск против Верховной Рады об отмене и признании незаконной процедуры лишения его мандата", - написал он.
По его словам, это свидетельствует о том, что фанаты президента РФ Владимира Путина будут искать любые зацепки для обжалования решений украинской власти.
"Для того, чтобы у них такого шанса не было, чистка парламента будет проходить исключительно конституционным способом", - подчеркнул Арахамия.
Напомним, что сейчас Медведчук находится в России. Он оказался там после того, как Украина обменяла его на пленных военнослужащих.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что подозреваемый в государственной измене Виктор Медведчук продвигает в России идею разделить Украину по корейскому сценарию.
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