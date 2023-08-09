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Медведчук подал иск, чтобы снова заниматься адвокатской деятельностью в Украине, - Движение ЧЕСТНО

9 августа, 2023 среда
16:17
Криминал

Экс-нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене, подал иск на решение Дисциплинарной палаты Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области о лишении его права на занятие адвокатской деятельностью

Об этом информирует Движение ЧЕСТНО со ссылкой на адвоката Романа Титикала, именно по его жалобе с адвокатом Ильей Костиным.

"Иск не имеет перспектив, поскольку нет оснований для его удовлетворения. Есть два варианта развития событий. Учитывая, что у Медведчука связи в судебном, правоохранительном и адвокатском сообществах - я не исключаю попытки добиться положительного решения суда. Но это маловероятно. С другой стороны, подозреваю, что это может делаться для пиара не на украинскую аудиторию, а на московитов. В своих объяснениях, которые Медведчук подавал в КДКА (Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области, - ред.), он обосновывал мотивы подачи жалобы и открытия дисциплины производство тем, что это вроде бы связано с политическим преследованием и вроде бы репрессиями из-за его политических взглядов", - рассказал Титикало.

Фото: Скрин Движение ЧЕСТНО

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Адвокат заявил, что Киевский окружной административный суд не открывал производство по обычным делам месяцами, но по этому делу все произошло очень оперативно.

Интересы Медведчука по делу о госизмене представляет Алексей Калинников, который является преподавателем в Высшей школе адвокатуры НААУ, возглавляемой соратницей Медведчука Лидией Изовитовой. Ранее Калинников также защищал беглеца Виктора Пшонку и представлял интересы типографии "Новый мир", которая выпустила несколько книг Виктора Януковича и заплатила ему самый крупный в истории Украины писательский гонорар - почти 16,5 млн гривен.

Что известно о деятельности Медведчука в Украине

Стоит отметить, что Медведчук - доктор юридических наук с 1997 года, имеет почетное звание Заслуженного юриста Украины. В 1980 году являлся адвокатом известного украинского писателя и диссидента Василия Стуса.

В сентябре 2022 г. суд окончательно запретил деятельность партии ОПЗЖ, одним из лидеров которой был Виктор Медведчук.

21 сентября Медведчука обменяли на пленных украинских защитников. В настоящее время он находится в России.

В январе 2023 года Верховная Рада лишила Медведчука мандата. Также президент Украины Владимир Зеленский лишил его гражданства.

В феврале стало известно, что Медведчук подал иск против Рады по признанию незаконной процедуры лишения его депутатского мандата.

28 февраля стало известно, что бывшие народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак записали свой строительный бизнес стоимостью в сотни миллионов гривен на 62-летнюю львовянку.

24 мая этого года квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области лишила Виктора Медведчука права на занятие адвокатской деятельностью.

В июне ГБР передало на нужды одной из бригад Вооруженных Сил Украины 17 автомобилей, арестованных у родственников Медведчука и Казака. Стоимость транспортных средств составляет 1,1 млн долларов.

Экснардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене, 24 мая был лишен статуса адвоката и соответственно права на адвокатскую деятельность

Новости
Россия
Виктор Медведчук
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