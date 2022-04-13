Медведчук планировал тайно перебраться в Приднестровье, - Баканов

Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов в эфире телемарафона.



Известно, что бежать из Украины Медведчуку помогала ФСБ.



"Медведчука под видом участника ВСУ хотели довезти лодкой до границы, где его ждала группа, которая должна была переправить его в Москву. СБУ задержало Медведчука на пути из Киева, на выезде из области. Его сопровождали украинские правоохранители, отвечающие за свои действия", - подчеркнул Баканов.



По словам Баканова, российская спецслужба готовила "псевдомедведчуков".



При этом для реализации своего плана российские спецслужбы привлекли лидеров преступного мира и коррумпированных правоохранителей.



"ФСБ привлекла все возможности, чтобы замаскировать свои планы, вбрасывала дезинформацию", - добавил глава СБУ.

Напомним, 12 апреля появилась информация о том, что Служба безопасности Украины задержала Виктора Медведчука.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обмен пленных украинцев на Виктора Медведчука.

13 апреля в МВД Украины выступили с предложением сначала осудить Медведчука, а затем обменять на пленных.

Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил угрозами на предложение обменять Виктора Медведчука на украинских пленных.​​