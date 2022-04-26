Медведчук – отработанный материал. Обмен кума Путину ничего не дает
Глава Службы внешней разведки Украины 2005-2010 гг, генерал армии Украины Николай Маломуж считает, что Виктор Медведчук является отработанным материалом и президенту России Владимиру Путину обмен кума ничего не даст
Украинский военный выразил такое мнение в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на Эспрессо.
"В данной ситуации у президента России Владимира Путина уже другие приоритеты. Виктор Медведчук - это уже фактически тот материал, который может быть отработан. Ведь он был одним из исполнителей стратегии Путина в Украине по поддержке России в провалившемся украинском обществе", - отметил Маломуж.
Украинский генерал считает, что когда Виктора Медведчука задержали украинские спецслужбы, Путин заключил, что обмен на кума ничего ему не дает в политическом плане.
"Проявить какие-то кумовские чувства, я думаю, что Путин не готов. Президент России может проигнорировать любые связанные с родственниками, с кумами ситуации, ведь они сегодня ему не актуальны. Возможно, Путин в какой-то мере считает Медведчука виновным в нереализации этих форматов поддержки и симпатий России, которые докладывались и Медведчуком, и его окружением президенту РФ. В настоящее время Виктор Медведчук не является важным игроком для Путина и он его игнорирует", - отметил Николай Маломуж.
- Напомним, политический эксперт Андрей Смолий считает, что все обращения Оксаны Марченко – это спецоперация ФСБ России , чтобы создать из кума Путина Виктора Медведчука борца за справедливость в Украине.
- Задержанный украинскими правоохранителями кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук попросил обменять его на украинских жителей и защитников Мариуполя .
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