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OPINION

Медведчук из Москвы судится с Минкультом за землю

Татьяна Николаенко
30 января, 2023 понедельник
20:02
Мнение

Цель – построить 16-этажную гостиницу там, где жили Леся Украинка, Михаил Старицкий, Николай Лысенко и Панас Саксаганский

13 декабря Верховная Рада лишила Медведчука мандата народного депутата. До этого президент лишил его гражданства. Думаете, на этом история Медведчука в Украине кончилась, и он просто пишет потешные колонки о двух Украинах в "газету Известия"?

Нет! В это же время его компания яростно судится с Минкультом, чтобы построить 16-этажную гостиницу там, где жили Леся Украинка, Михаил Старицкий, Николай Лысенко и Афанасий Саксаганский.

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Месяц назад мне попали эти материалы судов. Но я долго не могла раскопать, кто такой Игорь Штрель, на которого оформлена эта компания. И вот прекрасный Максим Опанасенко издал сюжет, как "дружище" Ермака Артем Колюбаев зашел в строительный бизнес Столара и там снова выплыла компания "Астера" Штреля. Так вот, кипрские отчеты этой оффшорки прямо указывают на связь с Медведчуком.

За более чем 10 лет борьбы за этот участок компания Рестин ни разу не получала прямого разрешения на строительство — ни от Киевсовета, ни от ГАСИ, ни от Минкульта. Она их получала только через суды! И я не уверена, что судья Лариса Таций не продолжит эту печальную традицию.

За более чем 10 лет борьбы за этот участок компания Рестин ни разу не получала прямого разрешения на строительство — ни от Киевсовета, ни от ГАСИ, ни от Минкульта. Она их получала только через суды! И я не уверена, что судья Лариса Таций не продолжит эту печальную традицию

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Правда, Киевсовет может расторгнуть договор аренды, даже если там поперек дороги одна фракция. Надеюсь, фамилия Медведчук и желание еще когда-то куда-то избраться немного приведет в себя отдельных персонажей.

И еще, в продолжение давней дискуссии о музее одной улицы. Этот музей должен быть на совсем другой улице, чтобы наши дети учили не булгаковский белогвардейский нарратив о русском Киеве, а знали этот город украинским, где жили люди, которые сделали нашу культуру европейской; знали не только пса Патрона, но и пса Титана, которого не последние мужчины Украины носили на носилках выгуливать в голосеевские пущи, и понимали, что чеховская Чайка — это влияние Заньковецкой и "Талана" Старицкого, а "Сестры Прозоровы" в реале назывались — Линтваревы, и жили не в России, а в Сумской области.

Может, пора придать Музею выдающихся художников статус национального, чтобы туда уже не лезли ни Медведчуки, ни Столары, ни Колюбаевы, а во дворе там снова росли груши, сливы и цветы?

Поэтому Александр Ткаченко, Евгений Кравчук, может, пора придать Музею выдающихся художников статус национального, чтобы туда уже не лезли ни Медведчуки, ни Столары, ни Колюбаевы, а во дворе там снова росли груши, сливы и цветы?

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Об авторе. Татьяна Николаенко, журналистка

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