Медведчук говорит, что в Украине с него несколько месяцев не снимали наручники
Глава политсовета запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктор Медведчук дал интервью российской пропагандистке Екатерине Стриженовой
Запись разговора вышла на телевидении РФ.
Медведчук, в частности, описал обстоятельства своего задержания и содержания под стражей.
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По его словам, задержание произошло вечером 12 апреля 2022 года около 18:00.
"Меня задержали не СБУ, а Территориальная оборона. Задержали случайно. Меня, естественно, узнали, потому что в Украине я довольно известная личность... Все было очень просто - надели наручники, надели мешок (на голову, - ред.) и потащили в другую машину. А потом я уже попал в контрразведку", - отметил Виктор Медведчук.
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Когда с него сняли колпак, продолжил Медведчук, перед ним стоял начальник Департамента контрразведки Службы безопасности Украины и тогдашний глава ведомства Иван Баканов.
"Это был тяжелый день в моей жизни. Пожалуй, самый тяжелый. 12 апреля", - добавил политик.
При этом он подчеркнул, что физическое насилие к нему не применялось, но "было все остальное".
"Я несколько месяцев находился в наручниках. Причем и наручниках днем и ночью", - добавил Медведчук.
- 21 сентября 2022 года благодаря обмену пленными из российского плена удалось вернуть 215 защитников Украины. Операция по освобождению пленных содержала три составляющие - обмен украинцев на кума Владимира Путина Виктора Медведчука, освобождение пяти командиров при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.
- В настоящее время Медведчук находится в РФ.
- По сообщениям журналистов, если бы российским войскам удалось захватить украинскую столицу, Медведчук возглавил бы подконтрольное РФ "правительство".
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