Медведчук говорит, что в Украине с него несколько месяцев не снимали наручники

Запись разговора вышла на телевидении РФ.

Медведчук, в частности, описал обстоятельства своего задержания и содержания под стражей.

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По его словам, задержание произошло вечером 12 апреля 2022 года около 18:00.

"Меня задержали не СБУ, а Территориальная оборона. Задержали случайно. Меня, естественно, узнали, потому что в Украине я довольно известная личность... Все было очень просто - надели наручники, надели мешок (на голову, - ред.) и потащили в другую машину. А потом я уже попал в контрразведку", - отметил Виктор Медведчук.

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Когда с него сняли колпак, продолжил Медведчук, перед ним стоял начальник Департамента контрразведки Службы безопасности Украины и тогдашний глава ведомства Иван Баканов.

"Это был тяжелый день в моей жизни. Пожалуй, самый тяжелый. 12 апреля", - добавил политик.

При этом он подчеркнул, что физическое насилие к нему не применялось, но "было все остальное".

"Я несколько месяцев находился в наручниках. Причем и наручниках днем и ночью", - добавил Медведчук.