Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Мы в войне. Настоящий. Не гибридной или какой-то "комбинированной" – кровавой войне. Мы воюем против тех, кто исторически и традиционно зарабатывал, в том числе и в Украине. Я говорю о гражданах РФ и РБ. Владения граждан РФ и РБ исчисляются , естественно, десятками (если не сотнями) миллиардов гривен. Наша задача – выявить, увидеть связи, не допустить замену владельцев, арестовать, сделать так, чтобы имущество или денежные средства были переданы под контроль государства Украина", – написала Венедиктова в Facebook .

Венедиктова также опубликовала список арестованного имущества, принадлежащего россиянам:

469 млн. грн. и 12 млрд. грн. в виде ценных бумаг российского олигарха Михаила Фридмана;

ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" российского бизнесмена Михаила Шелкова;

ООО "ВСМПО Титан Украины", которое является "дочкой" российской корпорации ВСМПО-Ависма;

ООО "Николаевский глиноземный завод" российского олигарха Олега Дерипаски;

ООО "Аэрок" российского бизнесмена Андрея Молчанова;

АО "Кировоградское рудоуправление" российских бизнесменов Сергея Кабаргина и Людмилы Соловьевой;

девять украинских предприятий, принадлежащих российским холдингам Ростех, Татнефть, РусАЛ, Группа ГМС и 70 объектов их недвижимости;

товары ООО "Август Украина", импортировавшее из Беларуси средства защиты растений.

Также в этот список Венедиктова включила имущество некоторых украинских олигархов, аффилированных с российским бизнесом: 26 облгазов Дмитрия Фирташа и ООО "Инвестиционная компания Спорт-Тур".

С помощью этой компании, по данным Венедиктовой, Виктор Медведчук с супругой вывели из государственной собственности земельные участки для строительства коттеджа. Всего арестовано 413 объектов Медведчуков: 122 га земли, самолет и вертолет, два электрокара, два квадроцикла, два имущественных комплекса, одно нежилое помещение, три квартиры, один жилой дом, 302 картины, 91 единица драгоценностей.

Еще устанавливается точная стоимость арестованных корпоративных прав предприятий, 13 самолетов, вертолета, 10 судов, почти 19 000 железнодорожных вагонов, 26 облгазов, более 200 автозаправочных комплексов, 11 нефтебаз, сотни единиц транспортных средств и земельных участков и зданий, других активов и май.

Напомним, сегодня, 5 июля, Польша разрешила вводить временные администрации в подсанкционные российские компании и продавать их.

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