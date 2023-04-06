Об этом говорится в вечерней сводке за 6 апреля.

Российские оккупационные войска продолжают нести огромные потери в живой силе, местные медицинские учреждения на временно оккупированных территориях полностью загружены. В одном из населенных пунктов Симферопольского района временно оккупированной АР Крым замечен палаточный городок для раненых российских захватчиков. По состоянию на 4 апреля этого года в упомянутом полевом лагере на реабилитации находятся около ста военнослужащих противника", - говорится в сообщении.

Авиация ВСУ за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения окупантов

Украинская авиация за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, 2 склада горюче-смазочных материалов и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

Враг за день нанес 4 ракетных и 7 авиаударов

Также россияне совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки, благодаря мужеству каждого воина, отбито более 20 атак захватчиков. Интенсивные боевые действия продолжаются за населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Враг продолжает удерживать подразделения в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей. В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Леоновка Черниговской области, а также Ветеринарное, Нескучное, Огурцово, Тихое, Бочково, Чугуновка, Зарубинка, Старица и Колодязное на Харьковщине.

На других направлениях ситуация такова:

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Фиголовка, Дворичная, Западное, Лиман Первый, Крахмальное, Берестово Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

вражеским обстрелам подверглись Тополи, Фиголовка, Дворичная, Западное, Лиман Первый, Крахмальное, Берестово Харьковской области и Новоселовское на Луганщине. На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Спорного. Артиллерийские обстрелы получили Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное и Раздолевка на Донетчине.

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Спорного. Артиллерийские обстрелы получили Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное и Раздолевка на Донетчине. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехово-Василовка и Богдановка. Подразделения Сил обороны отбили около 10 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, расположенных в районе боевого столкновения, в том числе Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Дилиевка и Шумы Донецкой области.

враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехово-Василовка и Богдановка. Подразделения Сил обороны отбили около 10 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, расположенных в районе боевого столкновения, в том числе Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Дилиевка и Шумы Донецкой области. На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского и Марьинки, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке продолжаются за Марьинку, где были отбиты 13 вражеских атак. В то же время обстрелам подверглись Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Победа Донецкой области.

противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского и Марьинки, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке продолжаются за Марьинку, где были отбиты 13 вражеских атак. В то же время обстрелам подверглись Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Победа Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка Донецкой области.

в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них – Времивка Донецкой области; Гуляйполе, Зализнычное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области, а также Херсон.

Несмотря на потери в живой силе и технике, вражеские войска продолжают наступать на 4 направлениях. Однако украинские воины уничтожают врага и отбили более 60 атак, сбили вертолет и 2 беспилотника.