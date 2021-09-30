Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика Медучреждения с 1 октября начнут оформлять исключительно электронные больничные, - Радуцкий

Медучреждения с 1 октября начнут оформлять исключительно электронные больничные, - Радуцкий

30 сентября, 2021 четверг
13:57
Экономика доктор

Медицинские учреждения с 1 октября полностью перейдут на выдачу электронных листков нетрудоспособности

Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил в Telegram.

"С 1 октября оформление всех больничных будет происходить исключительно с внесением данных в электронную систему здравоохранения", - написал Радуцкий.

Он пояснил, что сейчас на выплату больничных Фонд соцстрахования Украины тратит значительные средства. Так, за восемь месяцев этого года получено для выплат листков нетрудоспособности на сумму почти 10 млрд грн. В то же время сотрудники Фонда физически способны проверять не более 10% больничных, поэтому в Украине существует масштабная "индустрия" продажи фиктивных больничных.

"Внедрение электронных больничных позволит более эффективно бороться с коррупцией. Электронная система позволяет проверить, сколько и кому тот или иной врач выдал больничных листов. Ведь каждый документ должен быть утвержден собственной электронной подписью медработника", - отметил нардеп.

Радуцкий напомнил, что система электронных больничных заработала с июня. С 1 сентября все медицинские учреждения должны перейти на оформление электронных больничных, однако на начало сени с 3 тыс. заведений в электронной системе смогли работать только 2,2 тыс.

По его информации, по состоянию на 27 сентября с начала работы системы созданы почти 1 млн медицинских заключений о нетрудоспособности. Сейчас только сто больниц не смогли настроить работу с электронными больничными.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Читайте также:
карантин
29 сентября, 2021 среда
Радуцкий назвал области, в которых могут усилить карантин в ближайшие неделю-две
Дмитро Кулеба
29 сентября, 2021 среда
"Даже если придется создать РФ серьезные проблемы": Кулеба заявил, что Украина с партнерами готовит условия для принуждения агрессора к миру
військовий марш
27 сентября, 2021 понедельник
В Украине изменили положение о военной службе в ВСУ
Киев
+12
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.48
    Покупка 26.48
    Продажа 26.7
  • EUR
    Покупка 30.63
    Продажа 31.06
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
30 сентября
16:52
Система автоматического весового контроля
С 1 октября владельцы фур начнут получать штрафы за перегрузки
16:45
Обновлено
На Одесчине мужчина открыл стрельбу из ружья на улице, полиция провела спецоперацию
16:32
Виктор Ляшко
Лиц, избегающих обязательной вакцинации, отстранят от работы на время карантина без сохранения зарплаты, - Ляшко
16:31
Телеканал "Дом" показал карту с "российским" Крымом: Нацсовет объявил предупреждение
16:09
Разумков
Разумков: Президент должен идти на один срок
16:01
Укрзализныця
Украина 10 октября восстановит железнодорожное сообщение с Польшей
16:00
минфин
Минфин погасил последний выпуск еврооблигаций под гарантии США на $1 млрд
15:55
Виктор Ляшко
Говорить о приближении "красного" уровня опасности распространения COVID-19 пока рано, - Ляшко
15:51
Фьюри посоветовал Джошуа, как победить Усика в реванше
15:50
Эминем
Рэпер Эминем открыл ресторан спагетти и сам выдал первые заказы
15:37
пенсия
Накопительные пенсии: в Нацкомиссии по ценным бумагам рассказали, как будут гарантировать защиту вкладов
15:23
Николя Саркози
Экс-президента Франции Саркози приговорили к году: срок можно будет отбыть дома
15:10
Тренер "Баварии" рассказал, какое место заняло бы "Динамо" в чемпионате Германии
15:00
Дмитрий Кулеба
На иностранные рынки за полтора года вышло 137 украинских компаний, - Кулеба
14:55
вакцина
Украинцы, которые получили прививки разными COVID-вакцинами, смогут сгенерировать сертификат в "Дии"
14:52
стена на границе
Литва начала строительство физической "стены" на границе с Беларусью
14:44
Рональд Куман
"Барселона" определилась с будущим Кумана после провала в Лиге чемпионов
14:36
Денис Шмигаль
Государство с октября предоставит общинам субвенции на покрытие части расходов предприятий теплоснабжения - Шмыгаль
14:30
За пять лет количество усыновлений в Украине упала в 2,5 раза, - активистка
14:12
Украинца Малиновского признали лучшим футболистом тура в чемпионате Италии
14:11
Кабул
Украина планирует еще один рейс для эвакуации из Афганистана, - Кулеба
13:51
ТКГ
"Нарушают принципы принятия решений в ОБСЕ": украинская делегация в ТКГ рассказала о "несколько странном" поведении россиян
13:35
Web Summit
Украина впервые будет представлена павильоном на международной IТ-конференции Web Summit
13:33
Боксер, который нокаутировал Джошуа, назвал причины поражения британца от Усика
13:33
В Польше трое украинцев погибли в ДТП, одну украинку госпитализировали
13:30
НСЗУ
Правительство объявило новый конкурс на должность главы Нацслужбы здоровья
13:15
СБУ разоблачила группировку, которая "вербовала" моряков для перевозки нелегалов
12:49
полиция
В Днепропетровской области трое полицейских "выбивали" признания с незаконно задержанных граждан
12:49
Виталий Кличко
Из-за высоких цен на газ ситуация со стартом отопительного сезона в Киеве близка к критической, - Кличко
12:39
Олимпиада-2022
Китай не пустит на Олимпиаду-2022 иностранных болельщиков
12:13
Деклассировал Джошуа: Абсолютный чемпион мира назвал Усика гениальным боксером
12:03
В Коломые демонтировали памятник советским воинам
11:54
больница
В Нацслужбы здоровья объяснили, как украинцы могут бесплатно получить помощь в частных медучреждениях
11:50
вакцина от коронавируса
В Киеве открыли еще один центр COVID-вакцинации
11:44
Олимпийский чемпион признал свою вину в деле о штурме Капитолия
11:31
Оккупанты в зоне ООС убили бойца ВСУ
11:29
школа
Иностранный опыт - украинским школам: как сделать образование более эффективным
11:18
"Барселона" повторила самый позорный за полувека старт в еврокубках
11:18
Бабин Яр
"Обязуемся рассказать полную историю": представитель Госдепа США Прайс высказался относительно 80-летия трагедии в Бабьем Яру
11:09
Virgin Galactic
США разрешили компании Брэнсона Virgin Galactic восстановить космические полеты после расследования полета ракетоплана Unity
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV