Медучреждения с 1 октября начнут оформлять исключительно электронные больничные, - Радуцкий

Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил в Telegram.



"С 1 октября оформление всех больничных будет происходить исключительно с внесением данных в электронную систему здравоохранения", - написал Радуцкий.



Он пояснил, что сейчас на выплату больничных Фонд соцстрахования Украины тратит значительные средства. Так, за восемь месяцев этого года получено для выплат листков нетрудоспособности на сумму почти 10 млрд грн. В то же время сотрудники Фонда физически способны проверять не более 10% больничных, поэтому в Украине существует масштабная "индустрия" продажи фиктивных больничных.



"Внедрение электронных больничных позволит более эффективно бороться с коррупцией. Электронная система позволяет проверить, сколько и кому тот или иной врач выдал больничных листов. Ведь каждый документ должен быть утвержден собственной электронной подписью медработника", - отметил нардеп.



Радуцкий напомнил, что система электронных больничных заработала с июня. С 1 сентября все медицинские учреждения должны перейти на оформление электронных больничных, однако на начало сени с 3 тыс. заведений в электронной системе смогли работать только 2,2 тыс.



По его информации, по состоянию на 27 сентября с начала работы системы созданы почти 1 млн медицинских заключений о нетрудоспособности. Сейчас только сто больниц не смогли настроить работу с электронными больничными.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb