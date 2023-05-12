Медучреждения на временно оккупированных территориях Луганской области не справляются с наплывом раненых россиян
На временно оккупированных территориях Луганской области врачей заставляют работать в несколько смен из-за обилия раненых российских военных
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
По его данным, большинство заведений региона уже переведены в формат работы военных госпиталей.
"Лечение предоставляется в первую очередь для российских военных и работников, отправленных на ТОТ Украины с территории РФ", - пояснили в ЦНС.
В то же время оккупанты, не доверяя местным врачам, продолжают завозить медиков из России.
Между тем, продолжает обостряться гуманитарный кризис на ТОТ: в регионах не хватает медикаментов для гражданских, потому что все отдают раненым оккупантам.
- В апреле заместитель министра обороны Анна Маляр говорила , что ВСУ уже ведут контрнаступательные действия на востоке Украины.
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