Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

По его данным, большинство заведений региона уже переведены в формат работы военных госпиталей.

"Лечение предоставляется в первую очередь для российских военных и работников, отправленных на ТОТ Украины с территории РФ", - пояснили в ЦНС.

В то же время оккупанты, не доверяя местным врачам, продолжают завозить медиков из России.

Между тем, продолжает обостряться гуманитарный кризис на ТОТ: в регионах не хватает медикаментов для гражданских, потому что все отдают раненым оккупантам.