Медучреждения будут обеспечены кислородом, если будет стремительный рост потребности, - Минздрав
Для обеспечения потребности в кислороде только в 2021 году Правительство выделило регионам 1 млрд 654 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Как известно, во втором полугодии в прошлом году закуплено 385 кислородных станций для больниц.
В июле 2021 года функционировало только 50 кислородных станций, на конец года – уже 92. Также 118 кислородных станций уже закуплены за средства субвенции и сейчас монтируются в больницах.
"Кроме того, ГП "Медицинские закупки" приобрело 225 кислородных станций для больниц, которые будут принимать пациентов с COVID-19. Их установка запланирована на январь-февраль этого года", - говорится в сообщении.
В Минздраве отмечают, что на сегодняшний день в Украине работает 23 лицензированных производителя медицинского кислорода. С ними уже проведены специальные переговоры. В настоящее время Минздрав получил подтверждение быстрой поставки кислорода в больницы в случае стремительного роста потребностей. Для этого предприятия уже начали формировать резервы кислорода в хранилищах.
"В ходе последней волны в Украине было развернуто более 79 тысяч ководных кроватей в 547 заведениях здравоохранения. Сейчас наши возможности позволяют обеспечить не меньшее количество", - подытожили в министерстве.
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